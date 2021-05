Rai2, stasera torna “Una pezza di Lundini”

Torna “Una pezza di Lundini”, il programma “inadeguato” condotto da Valerio Lundini, in onda alle 23.20 su Rai2. “Una pezza di Lundini” è, anche, un programma di riparazione e di informazione catapultato in una dimensione a volte disturbante e surreale. Valerio Lundini incontra e parla con diversi ospiti, e in studio con lui ci sono Emanuela Fanelli e la band dei Vazzanikki. Ogni puntata è diversamente bella, nella prossima Valerio si intratterrà con il cantautore Sergio Caputo, mentre Emanuela Fanelli presenterà il nuovo promo di “Simonetta, la truccatrice della Magnani” con Marco Bocci, Paola Tiziana Cruciani, Giuseppe Ragone, Sebastiano Somma e Lidia Vitale.