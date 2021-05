Cannes 2021, quest’anno il Festival non si ferma

Quando lo scorso maggio arrivò la notizia dell’annullamento del Festival di Cannes 2020 a causa della Pandemia, il mondo del cinema rimase sconvolto, infatti era la prima volta dal 1950, che accadeva una cosa simile. Quest’anno la scena non si ripeterà, anche se i dati sui contagi in Francia non sono così buoni, La 74esima edizione del Festival di Cannes è stata programmata dal 6 al 17 luglio e, come è stato annunciati da Thierry Fremaux in un’intervista a Variety, questa edizione si svolgerà nel segno della decentralizzazione per evitare contagi.

Per non creare possibilità di contagio e permettere al Festival di Cannes di non fermarsi anche quest’anno, il direttore artistico dell’evento Thierry Fremaux al giornale statunitense ha parlato anche “di eventi live e proiezioni in spiaggia”. A proposito di logistica ha affermato:

“Abbiamo fatto solo quello che avevamo programmato fin dall’inizio, senza cedere ad azioni irresponsabili o scoraggiarci. Ora è il momento di ospitare un grande evento a Cannes, senza dare per scontato che la pandemia sia finita. Per farlo, non ci sarà più la concentrazione delle proiezioni dei film nel solo Palais des Festivals. Organizzeremo eventi fuori concorso nell’auditorium Debussy, che è una sala importante come la Lumiere. E inoltre proietteremo i film in 4 dei 12 schermi del Cineum, il nuovo e splendido multisala di Cannes, che aprirà i battenti in tempo per il Festival”.

Il direttore ha anche affermato che non ci saranno limiti di posti a sedere all’interno delle sale adibite grazie ai vaccini e alle misure sanitarie, anche perché il Governo di Parigi ha deciso che tutte le restrizioni sui posti a sedere agli eventi saranno revocate a partire dal 30 giugno.

Il direttore Thierry Fremaux afferma: “Abbiamo visto più di 2.000 film. Il volume delle iscrizioni per questa edizione è alla pari con gli anni precedenti, ma a questi vanno aggiunti anche quelli dell’anno scorso. Alcuni dei film presentati sono bellissimi e sicuramente troveranno posto nella selezione”. Il direttore alla domanda della giornalista Elsa Keslassy sulla possibilità di vedere titoli Netflix in gara ha risposto: “L’anno scorso, Netflix sarebbe stata in gara a Cannes con il film di Spike Lee “Da 5 Bloods – Come fratelli” fuori concorso, dal momento che Spike Lee era presidente della giuria. Lo slot fuori concorso è una bellissima vetrina a Cannes. Se Netflix dice di sì, torneranno dalla grande porta e saranno accolti meravigliosamente. La decisione è loro.”

Fremaux ha anche ricordato che i film in concorso devono essere distribuiti nelle sale francesi: “La nostra regola è che la Palma d’Oro e i film in concorso devono essere scoperti da tutto il pubblico”.

Infine, giovedì 3 giugno verrà annunciata la selezione ufficiale dei film che parteciperanno alla 74 ° Festival di Cannes.