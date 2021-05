Bob Dylan autografo, all’asta per 600mila dollari il testo di ‘Lay, Lady, Lay’

Giugno mese delle aste legate alla musica. Il prossimo mese, tra i 1300 oggetti di grande valore storico e artistico battuti alla Julien’s Auctions, una casa d’aste di Beverly Hills a Los Angeles, ci sono anche il testo di Lay, Lady, Lay scritto a mano da Bob Dylan, un autoritratto di Kurt Cobain e cinque chitarre disegnate dal compianto Eddie Van Halen. E ancora, una serie di lettere scritte da Britney Spears al suo fidanzato ai tempi del liceo. Il testo del brano di Dylan del 1969, scritto a matita su un foglio da bloc-notes di una società che commerciava legname, ha un valore stimato tra i 500 e i 600mila dollari. “Si tratta dell’oggetto più caro battuto nell’asta di giugno, ci sono tutti gli appunti presi a margine da Dylan, compresi gli accordi” ha spiegato Martin Nolan, direttore della casa d’aste californiana. L’autoritratto di Cobain è una caricatura realizzata con una penna nera nel 1992 a Singapore durante un tour per il lancio dell’album dei Nirvana Nevermind. Raffigura il cantante che suona la chitarra con le parole “Non so suonare e non me ne frega niente!”. Gli oggetti legati alla band grunge è cresciuto a dismisura negli ultimi anni: una chitarra suonata da Cobain l’anno scorso è stata venduta per 6 milioni di dollari. Il prezzo per ognuna della cinque chitarre elettriche realizzate, firmate e suonate da Eddie Van Halen, morto di ictus nell’ottobre 2020, si aggira intorno ai 50 mila dollari. L’asta di due giorni si svolgerà a Beverly Hills il 12 e il 13 giugno.

Repubblica.it