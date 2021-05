Billboard Music Awards 2021, trionfa The Weeknd e Taylor Swift batte tutte

Dopo la contestata esclusione dai Grammy, The Weeknd si prende la rivincita e trionfa battendo ogni record e aggiudicandosi ben 10 diversi premi in una sola serata, ai Billboard Music Awards 2021. La famosa kermesse musicale si è tenuta a Los Angeles in formato “fisico” dopo che lo scorso anno erano andati “in pausa” a causa della pandemia. Taylor Swift ha battuto Billie Eilish, Dua Lipa e Ariana Grande, mentre a Pink, che si è esibita sul palco con la figlia, un premio alla carriera.

La star canadese dell’r&b, il cui vero nome è Abel Makonen Tesfaye, classe 1990, da mesi è in vetta alle classifiche sulle piattaforme di streaming con le canzoni del suo ultimo album “After hours”, si è portato a casa i premi come Top Artist, Top Male Artist, Top Hot 100 Artist, Top Radio Songs Artist, Top R&B Artist, Top R&B Male Artist, Top R&B Album, Top Hot 100 Song, Top Radio Song e Top R&B Song.



In passerella hanno sfilato finalmente fisicamente alcune delle bellezze più sexy della musica, da un’elegantissima Alicia Keys, in un sontuoso completo rosa Barbie a Saweetie con un pomposo vestito rosa. E in rosa si è presentata anche Pink, mentre Priyanka Chopra, Megan Fox e Padma Lakshmi hanno sfoggiato i loro sexy décolleté infiammando il red carpet. Taylor Swift ha vinto due statuette come Top Female Artist, superando le rivali Billie Eilish, Ariana Grande, Dua Lipa e Megan Thee Stallion e come Top Billboard 200 Artist. I BTS hanno cantato per la prima volta il brano “Butter”, dopo l’anticipazione sui social aggiudicandosi i premi Top Duo/Group, Top Song Sales Artist, Top Social Artist. Lady Gaga si è guadagnata un premio nella categoria Top Dance/Electronic Artist e uno in quella Top Dance/Electronic Album grazie al suo ultimo disco, “Chromatica”, mentre a Pink, che ha eseguito una bellissima performance aerea insieme alla figlia di 9 anni Willow, è andato un riconoscimento alla carriera, l’Icon Award: “Sognate in grande, perché poi i sogni potrebbero avverarsi”, ha detto, commossa, ritirando la statuetta.

