La Rai con il FAI per tutelare “I Luoghi del Cuore”

Prende il via sulle reti Rai la Campagna di sensibilizzazione “I Luoghi del Cuore” promossa dal Fondo Ambiente Italiano, il censimento nazionale del FAI, giunto alla 10^ edizione, che si svolgerà fino al 15 dicembre di quest’anno.

Nella settimana dal 25 al 31 maggio il Servizio pubblico radiotelevisivo inviterà tutti i cittadini a far sentire la propria voce votando i luoghi italiani che amano e vorrebbero vedere tutelati: una maratona televisiva e radiofonica per raccontare storie e luoghi che testimoniano varietà, bellezza e unicità del patrimonio artistico e paesaggistico del nostro Paese, troppo spesso dimenticato, ma soprattutto per promuovere la partecipazione attiva degli italiani. Quella del 2020 è un’edizione speciale, attraverso la quale il FAI vuole dimostrare quanto qualsiasi cittadino, pur restando a casa, possa essere motore di cambiamento per il proprio territorio e per il patrimonio culturale nazionale. In particolare, oltre al patrocinio di Rai Responsabilità Sociale, sarà assicurata ampia copertura informativa sulle testate, radiofoniche e televisive nazionali, e sulla Tgr che grazie al contributo delle redazioni regionali Rai offrirà una copertura capillare sul territorio, così da poter rendere tutti protagonisti de “I Luoghi del Cuore”. Per esserlo attivamente basterà un clic sul sito www.iluoghidelcuore.it.

Per quanto riguarda la programmazione dedicata, appuntamento su Rai3 già da sabato 23 maggio con “Tgr Bell’Italia” che, oltre a proporre le immagini di molti siti, trasmette clip con testimonial d’eccezione come Alessio Boni, Massimo Wertmüller e Marisa Laurito e quelle con immagini spettacolari di borghi, eremi e complessi da salvaguardare, come l’Antico Mulino di Baresi, un bene del FAI in provincia di Bergamo.

Rai1 da lunedì 25 a domenica 31 propone numerosi appuntamenti e apre finestre all’interno dei principali programmi: il 25 a “Unomattina” con interviste a Marco Magnifico, vice presidente esecutivo del FAI, e ad Antonello Fassari, accompagnate da splendide clip di beni del FAI come Villa della Porta Bozzolo, in provincia di Varese; I Giganti della Sila, maestoso bosco secolare nel centro della Calabria che sopravvive intatto dal Seicento e la Villa del Balbianello a Lenno.

Martedì 26 maggio sarà prima Geo, alle 17 su Rai3, a dare spazio all’iniziativa di sensibilizzazione con un’intervista alla responsabile FAI “I Luoghi del Cuore” Federica Armiraglio in compagnia di Serena Autieri. Poi in serata il testimone passerà al programma di Amadeus “I Soliti Ignoti” con l’attrice Bianca Nappi. Il 27 i temi e i luoghi della campagna saranno rilanciati su Rai1 da Unomattina che avrà tra gli ospiti esponenti del FAI e il testimonial Sebastiano Somma.

Non mancherà il sostegno de L’Eredità che nel corso di tutta la settimana vedrà Flavio Insinna vestire anche i panni di ambasciatore del progetto FAI.

Il 29 maggio sarà Francesca Reggiani a promuovere “I Luoghi del Cuore” nel corso della “La Prova del cuoco”. Il 30 a “Unomattina in famiglia” ad invitare il pubblico a votare per i luoghi amati saranno Sofia Bosco dei Rapporti Istituzionali FAI e, via Skype, i testimonial Donatella Finocchiaro e Renato Raimo.

Spazio alla Campagna FAI 2020 in tutta la programmazione sportiva, nelle trasmissioni radiofoniche, e in quelle regionali realizzate dalla Tgr sul territorio.