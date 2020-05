La gaffe di Al Bano: “L’uomo ha distrutto i dinosauri, sconfiggerà anche il Coronavirus”

Al Bano è intervenuto nella puntata di Domenica In del 24 maggio, in collegamento da Cellino San Marco. Dopo aver ripercorso la sua carriera, l’artista ha fatto una gaffe. Ha affermato: “L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un po’ se non è capace di distruggere quel piccolo, maledetto verme, microbo, che si chiama Coronavirus”.

Nella puntata di Domenica In, trasmessa il 24 maggio, Mara Venier si è collegata con Al Bano. Il 20 maggio, l’artista ha festeggiato 77 anni e la conduttrice ha voluto celebrare la sua lunga e brillante carriera, lasciando spazio anche al ricordo del padre Carmelo e della madre Jolanda. Non tutto, però, è andato per il verso giusto.

Al Bano ha voluto infondere speranza nei cuori degli italiani, dicendosi certo che l’uomo uscirà vittorioso anche dalla battaglia contro il Coronavirus. Ha fatto degli esempi nei quali l’umanità ha saputo cavarsela. Tuttavia, ha inserito anche l’estinzione dei dinosauri:

“L’uomo ha sempre vinto: contro le pestilenze, contro i virus, contro le guerre, contro i dittatori. Anche se per un po’ di tempo, il male sembra che stia vincendo, alla fine sta perdendo. La storia dell’uomo lo dimostra. L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un po’ se non è capace di distruggere quel piccolo, maledetto verme, microbo, che si chiama Coronavirus. Ce la faremo, sicuramente ce la faremo”.

In realtà, questa “battaglia” epica ipotizzata da Al Bano tra uomini e dinosauri non è mai avvenuta. I dinosauri si sono estinti milioni di anni prima che l’uomo facesse capolino sul pianeta terra.

Al Bano ha approfittato dell’intervista per ricordare Detto Mariano. Il compositore è scomparso il 25 marzo. Secondo quanto raccontato dal cantante, sarebbe stato contagiato dal Coronavirus nel corso di una visita fatta in una clinica di Milano:

“Purtroppo il maledetto virus me l’ha rubato. È andato a farsi una visita alla prostata in una clinica a Milano e ci ha lasciato la vita. È un fratello che se n’è andato. È stato il Virgilio della mia vita. Mi ha aperto le porte del clan Celentano. Quando ho letto quella maledetta notizia, non credevo ai miei occhi. Era pieno di voglia di fare, come l’avevo conosciuto fin da piccolo”.

Fu il compositore a suggerirgli di sposare Romina Power. Erano in Grecia per un concerto quando la cantante rivelò di essere incinta: “Detto Mariano disse: ‘Sposatevi, poi vedremo’. Certo, ci siamo sposati e poi abbiamo visto”.





Daniela Seclì, Gossip.it