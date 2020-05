Ilary Blasi mostra la cameretta di Francesco Totti da ragazzo, quando viveva nella villa all’Axa a Roma con i genitori

La conduttrice a casa dei suoceri svela la stanza dell’ex capitano della Roma. La bionda mostra le foto del 43enne e ironizza: ‘Faceva anche il modello, tiè’

Ilary Blasi nelle sue IG Stories sul social mostra la cameretta di Francesco Totti da ragazzo, quando ancora con i genitori nella villa all’Axa a Roma. La conduttrice trascorre con la sua famiglia la domenica a casa dei suoceri, che rivede dopo il lungo lockdown, e svela la stanza dell’ex capitano giallorosso. La bionda 39enne rivela ai follower la scala che porta nella zona notte della villa dove Totti ha vissuto dal 1999 al 2002 e dove ancora abitano mamma Fiorella e papà Enzo.



Mostra foto inedite del marito, scatti in cui Francesco è poco più che un adolescente. “Vi faccio vedere la sua cameretta”, dice poco dopo aver iniziato il tour. La stanza di Totti ha un letto matrimoniale, del resto quando ha abitato in questa casa con i genitori era già grande, aveva 23 anni ed era il gioiello indiscusso della Roma, quello che tutte le squadre del mondo sognavano di poter acquistare per realizzare i desideri dei loro tifosi.

Cuscini della Roma, immagini dei suoi successi sul campo e la foto di un giovane Totti in posa con il fisico scolpito e lo sguardo che fissa l’obiettivo. “Faceva anche il modello… Tiè”, ironizza la Blasi, sempre pronta a raccontare con grande leggerezza la sua vita e quella del grande campione che ha accanto, dotato di altrettanta ironia, proprio come lei.





Annamaria Capozzi, Gossip.it