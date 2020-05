Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro finalmente si rivedono dopo tre mesi, sono di nuovo insieme dopo il GF Vip: le prime immagini della coppia

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro finalmente si riabbracciano, sono di nuovo insieme dopo il GF Vip, dove si sono incontrati e innamorati. Sono passati tre mesi da quando si sono salutati, le prime immagini che li mostrano innamorati e felici vengono raccontate in diretta tv a “Live – Non è la D’Urso” da Barbara D’Urso.

La reunion tra la bionda influencer 39enne e il fascinoso 28enne, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, emoziona: non ne potevano più di stare lontani. Hanno trascorso ore e ore in video chiamata. L’attesa è finita.

Paolo Ciavarro è arrivato in Sicilia, ufficialmente per motivi di lavoro, 15 giorni fa, finita la quarantena, guarda caso proprio in concomitanza con la nuova puntata della trasmissione Mediaset, finalmente vede nuovamente Clizia. L’appuntamento con l’ex moglie di Francesco Sarcina, mamma di Nina, 4 anni, è nel suggestivo Lounge Beach Scala dei Turchi.

Petali di rose ovunque e tanta trepidazione, occhi pieni di lacrime e abbracci, balli, parole dolci. Tutto fila liscio fino a quando non arriva la rivelazione di Carmelita.

“Da quanto non vi vedete, dal 24 febbraio? Ho voluto chiedervi conferma perché in camerino stasera mi è arrivata una notizia. Ho detto: ‘Non ci voglio credere’. La notizia è che voi vi siete già incontrati per fare un servizio fotografico per la cover di un famoso giornale”, domanda ai due Barbara D’Urso.

Paolo Ciavarro tentenna e prova a negare, la Incorvaia però alla fine, smascherata, ammette: “Lui ha fatto i 14 giorni di quarantena, che sono stati interminabili. Ha fatto il tampone ed era negativo. Poi ieri abbiamo fatto questo incontro, è vero. Siamo due giovani amanti, non ci vedevamo da tre mesi e abbiamo fatto questa trasgressione. Ti assicuro che le lacrime di Paolo sono vere”.

Barbara D’Urso l’ascolta e alla fine sbotta. Lei ha dato questo incontro come il primo, un’esclusiva di “Live – Non è la D’Urso”. E’ pur vero che sono le prime immagini della coppia riunita in tv, ma loro si sono già visti il giorno prima…

“Allora per quale motivo siamo qui a fare una sceneggiata? Io non voglio prendere in giro il pubblico. Capisco che volevate sognare i vostri fan, ma io ci sono rimasta male. Sono dalla vostra parte, ma mostrare alla gente una cosa finta… Stiamo organizzando questa cosa da tempo, se avessi saputo che vi eravate già rivisti lo avremmo fatto in modo diverso”, sottolinea la conduttrice che li bacchetta.

Alla fine l’appuntamento romantico prosegue, i due indossano guanti e mascherine e non possono abbracciarsi. “Dovete indossarli, anche se vi siete già incontrati”, precisa Barbara. Le precauzioni sembrano però subito dimenticate: sul social poco dopo la Incorvaia pubblica un video in cui la si vede ballare con Paolo senza avere nulla di tutto ciò addosso.

Paolo e Clizia siedono l’uno accanto all’altra sulla sabbia. Il pubblico sogna l’agognato happy end, Eleonora Giorgi che li guarda da casa dice: “E’ tutto meraviglioso”. La D’Urso, però, non li perdona del tutto e lancia una frecciatina: “Mi sarei emozionata di più. Così mi sono emozionata meno, ma penso che abbiamo comunque realizzato un sogno”.

