Pamela Prati: “Mark Caltagirone non esiste”

Pamela Prati, intervistata a Verissimo, ha finalmente ammesso che Mark Caltagirone non esiste. Poi ha chiarito: “Non ho debiti di gioco”

Max Bertolani, ospite della puntata di Storie Italiane del 24 maggio, torna a parlare di Pamela Prati non nascondendo la propria delusione per quanto accaduto. L‘ex fidanzato della showgirl sarda confessa di essere stato attaccato dalla Prati dopo la sua prima intervista rilasciata sempre ai microfoni di Eleonora Daniele. “Nei confronti di Pamela io mi sono espresso in maniera positiva quella volta da te. L’ho difesa… ma le è stato riferito il contrario” – ha spiegato Bertolani che ha poi aggiunto – “Ritengo che l’amicizia sia un valore raro e unico. Ho offerto a Pamela Prati la mia amicizia, ma mi sono sentito vomitare addosso da lei. Ci sono rimasto malissimo, mi ha anche attaccato il telefono in faccia. Fidarsi di un riportato senza appurare quello che realmente è stato, non va bene. Ci sono rimasto davvero male, non lo nego”. Bertolani, inoltre, sul caso Pamela Prati sul quale non è ancora calato il sipario, ha concluso così: “Mi auguro che si arrivi a punizioni esemplari per queste persone!”

FEDERICA PANICUCCI: “VERGOGNATI”

Chi ha seguito in questi giorni Mattino 5 sa bene che Federica Panicucci è molto delusa dalla questione Pamela Prati. La conduttrice continua a ribadire che il rispetto del pubblico è una cosa importante per chi fa il loro lavoro e lei in questi anni non ha fatto altro che cercare di essere coerente e trasparente. Chi l’ha seguito sa bene che la sua vita non è mai stata dedita al gossip ma è stata sempre precisa e disciplinata e la questione e le presunte bugie di Pamela Prati, plagiata o meno, le hanno lasciato l’amaro in bocca. Oggi la conduttrice continua a trattare l’argomento rimandando in onda nuovamente il momento in cui Pamela Prati ha lanciato la notizia del suo matrimonio nel salotto di Barbara d’Urso e, ancora prima, da Mara Venier. Al ritorno in studio, però, la conduttrice questa volta non si trattiene e rilancia: “Vergognati Pamela, quello che hai fatto al pubblico è davvero vergognoso”. Sicuramente questo attacco frontale ha colpito il pubblico che adesso si schiera ancora di più dalla sua parte, se ci fossero dubbi.

L’AVVOCATO TAORMINA DICE NO MA MAURIZIO SORGE…

A Mattino 5 si torna a parlare del caso di Pamela Prati che a Verissimo, nella registrazione di ieri ha rivelato di essere stata plagiata. La cosa si sta facendo seria e mentre la showgirl ha rivelato di essere plagiata, nelle scorse ore proprio il famoso avvocato Carlo Taormina ha detto no alla sua difesa, di fatto “sfilandosi”. Morena Zapparoli parla della questione a Mattino 5 facendo notare che non solo l’avvocato si è tirato indietro ma ha voluto sottolineare anche che il reato di truffa c’è anche quando non si prendono soldi in cambio. Federica Panicucci conferma la notizia uscita in realtà ieri e poi rilancia rivelando al suo pubblico che l’avvocato ha detto no alla difesa e che già ad inizio maggio stava studiando le carte della showgirl e lui stesso ad Un giorno da pecora ha rivelato: “Ho individuato situazioni in cui si è andati oltre il segno della semplice violazione della privacy, altre in cui si rientra nella mera violazione della privacy, si prospettano due filoni: uno civile e uno penale”. Come andrà a finire questa volta? Maurizio Sorge, il paparazzo, continua a ribadire il fatto che le due agenti hanno fatto un buon lavoro dal punto di vista del marketing almeno fino a che non hanno messo insieme acido, minori e tutto il resto.

CADE IL CASTELLO DI MARK CALTAGIRONE

Cade il castello di Pamela Prati che a Verissimo, racconta finalmente la propria verità. Rispetto alla scorsa volta. quella che andrà in onda domani, sabato 25 maggio, sarà un’intervista completamente diversa in cui la showgirl sarda abbasserà le difese ammettendo di aver mentito. A Silvia Toffanin, racconterà la propria versione dei fatti spiegando di essere stata plagiata da quelle che erano le sue agenti ovvero Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Nonostante non avesse mai visto né sentito telefonicamente Mark Caltagirone, la Prati ha creduto davvero di poter realizzare il suo sogno d’amore con un uomo che le avrebbe cambiato la vita. Uomo che, tuttavia, non è mai esistito anche se Pamela Prati aveva creduto che lo avrebbe incontrato il giorno delle nozze, davanti all’altare. La showgirl, così, replicherà alle dichiarazioni di Eliana Michleazzo che è stata la prima a vuotare ai microfoni di Live, Non è a D’Urso.

PAMELA PRATI A VERISSIMO: “SONO STATA PLAGIATA”

Il Pamela Prati Gate, la vicenda che da mesi fa discutere e scatena l’ironia del web sembra aver trovato il suo ultimo capitolo. Mark Caltagirone non esiste. E se la prima ad ammetterlo in diretta televisiva è stata Eliana Michelazzo, nell’intervista ieri rilasciata ai microfoni di Verissimo anche Pamela Prati ha deciso di vuotare il sacco. Il suo fidanzato, colui che avrebbe dovuto sposare lo scorso otto maggio, non esiste e non è mai esistito. “Non l’ho mai visto e neanche sentito al telefono” ammette la Prati nello studio di Verissimo, tra un fiume di lacrime e tenendo le mani della conduttrice. Come svelano le anticipazioni di Dagospia, la showgirl ha ammesso che avrebbe dovuto incontrare il presunto Mark Caltagirone proprio il giorno prima del fatidico matrimonio cosa che, chiaramente, non è avvenuta.

PAMELA PRATI A VERISSIMO: “NON HO DEBITI DI GIOCO”

Pamela Prati ha messo un punto a questa delicata vicenda, ammettendo che Mark Caltagirone non è mai esistito. A Verissimo, la showgirl racconterà i dettagli di una storia che da settimane lascia perplesso il pubblico italiano e che, giorno dopo giorno, ha coinvolto sempre più persone. Pamela Prati ha però voluto smentire la notizia di Dagospia secondo la quale avrebbe grossi debiti di gioco (di Bingo per la precisione), che l’avrebbero poi portata ad avallare il presunto piano delle due manager Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. “Non ho debiti” ha ammesso la Prati dopo la confessione su Caltagirone. Parole che il pubblico fa però ancora difficoltà a credere e che sicuramente sono destinate a scatenare grosse polemiche sulla Prati e su chi ha permesso che tali menzogne venissero divulgate come fatti reali.

Anna Montesano, IlSussidiario.net