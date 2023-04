Zendaya canta a sorpresa sul palco del Coachella

L’attrice è tornata a esibirsi in pubblico dopo otto anni. Al festival americano ha eseguito due brani della colonna sonora originale di “Euphoria”

Zendaya ha sorpreso tutti i fan esibendosi sul palco del Coachella 2023. L’attrice dell’ultima trilogia di “Spider-Man” e di “Dune” è tornata a calcare un palco dopo otto anni. L’attrice è comparsa come ospite di Labirinth nel secondo weekend del festival americano e sul finale del set ha cantato due canzoni della colonna sonora della serie “Euphoria”, di cui è protagonista: “All of Us”, brano dalla prima stagione e “I’m Tired”, dalla seconda.

Ritorno alle origini

Dopo aver interpretato “Shake It Up”, serie tv di Disney Channel che l’ha resa famosa, dieci anni fa Zendaya ha iniziato la carriera di cantante. E ha pubblicato il singolo “Replay”, seguito da un omonimo album. Poi le strade l’hanno portata altrove. Intanto l’esibizione a sorpresa l’h ariportata su un palco dopo molto tempo e su Instagram ha raccontato: “Non riesco a esprimere la mia gratitudine per questa notte magica. Grazie a mio fratello Labrinth per avermi invitato e per avermi offerto il luogo più bello e sicuro per tornare su un palco. E alla folla di stasera… wow… il mio cuore è pieno, grazie infinite per l’amore che ho ricevuto stasera, mi ha fatto sciogliere completamente, vi sono davvero grata”. Zendaya non ha completamente abbandonato l’attività musicale prestando la voce ad altri brani, “Something New” con Chris Brown e “Rewrite The Stars” in compagnia di Zach Efron.



Zendaya e Labrinth

Per il ruolo di Rue Bennett nella serie “Euphoria”, Zendaya ha ricevuto due Emmy Awards, un Golden Gobe, un Satellite Awards e un E! People’s Choice Award. A quanto pare l’idea di chiamare l’attrice sul palco è stata una trovata dell’ultimo minuto, prassi comune per Labrinth, abituato a portare amici e colleghi sotto i riflettori nelle sue date in giro per il mondo. Così ha ospitato anche Sia e la ballerina Maddie Ziegler su “Thunderclouds” nello stesso concerto. Mentre durante la sua esibizione lungo il primo weekend del Coachella è stato raggiunto sul palco da Billie Eilish per eseguire “Never Felt So Alone” (una collaborazione inclusa in “Euphoria”).