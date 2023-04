Medimex, Skunk Anansie e Diodato nella line up del festival a Taranto

Il Festival si terrà dal 13 al 18 giugno sulla rotonda del Lungomare. A presentarlo, Cesare Veronico di Puglia Sound. Tra gli artisti che saliranno sul palco anche Tom Morello e The Cult

Una tre giorni di grande musica sulla rotonda del Lungomare di Taranto. Ad annunciarle è stato Cesare Veronico di Puglia Sound, che ha presentato la nuova edizione di Medimex, l’evento promosso insieme a Regione Puglia e Teatro pubblico pugliese che si terrà dal 13 al 18 giugno e potrà contare su artisti del calibro di Skunk Anansie, Diodato, Tom Morello e The Cult.

DA DIODATO A TOM MORELLO

“Il venerdì avremo gli Echo e the Bunnymen, una band di punta, e poi Diodato che non ha bisogno di presentazioni in assoluto – ha spiegato Veronico – Il giorno dopo, sabato, ci saranno The Murder Capital, che sono la rivelazione dell’anno in Gran Bretagna, giovanissimi, fortissimi, e gli Skunk Anansie, concerto di grande impatto. La domenica, infine, avremo Tom Morello, che e’ l’ultimo chitarrista ad aver rivoluzionato il suono della chitarra, leader di una delle delle formazioni più importanti della storia della musica in assoluto, i Rage Against the Machine, che ha intrapreso questa carriera solistica. Penso che potrà essere uno dei concerti storici del Medimex. Chiuderemo con The Cult, formazione che ha suonato a Taranto 40 anni fa”.

LE MOSTRE DEL MEDIMEX

Veronico ha poi aggiunto: “Un anno e mezzo fa non potevamo fare i concerti e promisi che saremmo comunque tornati con band che creassero quel link con la storia della musica. I Cult faranno il concerto a Taranto a distanza di un anno dal loro ultimo album”. Il Medimex a Taranto prevede anche due mostre: la prima, allestita nel Museo archeologico, sarà dedicata a Lou Reed, a dieci anni dalla scomparsa, con foto di Andy Warhol e di New York degli anni Sessanta. La seconda, nella sede del Dipartimento dell’Universita’, ospiterà le batterie di proprietà di artisti e gruppi che hanno fatto la storia del rock come i Doors.