Martina Stella: “Mi hanno attribuito persino un flirt col Principe Harry”

A “Verissimo” l’attrice fiorentina ricorda gli anni al centro delle cronache di gossip: “Poi è arrivato l’amore per Andrea”

Martina Stella torna in tv e, ospite a “Verissimo”, ricorda gli anni al centro della cronaca rosa: “Ero seria ma cercavo spesso di ironizzare con leggerezza. Mi hanno attribuito persino un flirt col principe Harry, non so come si siano inventati tutte queste cose”, racconta l’attrice fiorentina: “Ogni volta che uscivo con qualcuno per il gossip era il fidanzato, era un periodo un po’ complicato ma che ricordo con gioia e divertimento”. Oggi Martina Stella si divide tra la carriera e la famiglia dopo la nascita del secondo figlio Leonardo avuto dal marito Andrea Manfredonia. Dell’esordio al cinema, quando aveva 16 anni l’attrice non ha rimpianti: “Ho perso la leggerezza dell’adolescenza ma fare l’attrice era il mio sogno e l’ho inseguito da subito con serietà”.