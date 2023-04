Eurovision Song Contest 2023, in vendita nuovi biglietti per gli show

La produzione dell’Eurovision Song Contest ha annunciato la messa in vendita di altri biglietti

In arrivo nuovi biglietti per i nove show dell’Eurovision Song Contest: due semifinali e finale con le rispettive tre prove generali. L’organizzazione della competizione musicale ha annunciato l’apertura della vendita per lunedì 24 aprile.

EUROVISION SONG CONTEST 2023, ALTRI BIGLIETTI IN VENDITA

Al via martedì 9 maggio la sessantasettesima edizione dell’Eurovision Song Contest quando le prime sedici nazioni saliranno sul palco della Liverpool Arena per cercare di conquistare un posto per l’attesa finale in programma sabato 13 maggio. L’account Instagram della competizione ha annunciato l’arrivo di nuovi biglietti per chi vorrà vedere gli artisti dal vivo.

EUROVISION SONG CONTEST 2023, GLI OSPITI

Nei giorni scorsi la produzione ha svelato i nomi degli ospiti che si esibiranno durante le tre serate. Attese alle semifinali Rita Ora, Rebecca Ferguson, Alyosha, Mariya Yaremchuk e Julia Sanina, quest’ultima anche alla conduzione con Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Graham Norton.

Alla finale dell’Eurovision Song Contest 2023 assisteremo al ritorno di Mahmood, primo artista italiano ad essere ospite di una finale non in programma nel Belpaese. Insieme al cantante, in gara nel 2019 con Soldi e lo scorso anno in duetto con Blanco con il brano Brividi, troveremo la Kalush Orchestra, Cornelia Jakobs, Netta, Daði Freyr, Sam Ryder, Vjerka Serdjučka, Tina Karol, i Go_A e Jamala.