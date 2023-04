Claudia Gerini nel suo libro: Carlo Verdone avrebbe voluto una storia seria

Il regista e attore romano avrebbe provato ad avere una storia d’amore con la collega ma senza successo

Molti si chiedono se ci sia mai stata una storia d’amore reale tra Kate Winslet e Leonardo DiCaprio dopo aver fatto insieme Titanic. Ironizzando gli italiani si sono sempre chiesti invece se ci fosse del tenero tra Claudia Gerini e Carlo Verdone che hanno fatto tanti film insieme e hanno sempre dimostrato di essere uniti da una forte amicizia e complicità. Ebbene ora sembra arrivata la conferma che “Jessica e Ivano” avrebbero potuto essere qualcosa di più, almeno per Verdone secondo quanto ha scritto Claudia Gerini nel suo libro autobiografico in uscita il 2 maggio.

L’AUTOBIOGRAFIA CHE FA PARLARE

Oggi non si parla d’altro dopo le numerose interviste rilasciate da Claudia Gerini per presentare il suo libro in cui parla della sua vita, professionale e privata. Sono menzionati i suoi compagni di vita come Gianni Boncompagni e Federico Zampaglione, e altri volti noti con rivelazioni più o meno scottanti. Carlo Verdone si può dire che è responsabile del grande successo della Gerini attrice, avendola fatta conoscere al grande pubblico e permettendole di esordire al cinema. Oggi Gerini ha confermato che ci sarebbe stato un flirt nel 1996 che però non ha portato a una storia seria e duratura per volere suo. “Dopo Sono pazzo di Iris Blond è nato un flirt, non era una storia vera e propria – ha raccontato Claudia – Lui voleva andare avanti mentre io ero confusa sentimentalmente. Non ero nel momento storico di avere una relazione seria come invece voleva lui. Ci abbiamo messo un po’ ad accettare questa cosa ma ora siamo grandi amici”.

LA PROPOSTA DI CARLO VERDONE

Una confessione che inevitabilmente ha seminato pettegolezzi in tutto il web e ha preso alla sprovvista i media che ora ne vogliono sapere di più. Carlo Verdone al momento non ha risposto e sottolineato niente, ma fino a poco tempo fa i due professionisti della settima arte non hanno mai nascosto di provare grande stima e affetto l’una per l’altra. Quindi, nonostante la avances del regista e attore romano, non dovrebbe esserci rancore o risentimento tra i due per qualcosa che non è andato come uno dei due sperava.