Antonia Liskova rivela: “Sono cresciuta con mio padre alcolista e violento”

A “Verissimo” l’attrice protagonista della fiction “Il Patriarca” racconta la sua infanzia difficile: “Oggi comprendo la sua fragilità”

Ospite a “Verissimo” Antonia Liskova, protagonista della fiction “Il Patriarca” ricorda la sua infanzia complicata: “Ero ribelle, sono cresciuta in una fattoria in mezzo alla natura ma con un padre alcolista e violento. La mia scelta di andare via da casa è stata condizionata molto da lui anche se lo volevo aiutare”, dice l’attrice slovacca naturalizzata italiana. “Avevo l’obiettivo di migliorare la situazione economica per far smettere di bere mio padre”.

Sull’attuale rapporto col padre, Antonia Liskova si mostra comprensiva: “L’ho perdonato, comprendo la sua fragilità perché era un uomo debole. Queste persone possono essere aiutate, non vanno solo giudicate”, dice l’attrice che nella fiction di Canale 5 diretta da Claudio Amendola veste i panni di Serena Bandera, moglie del protagonista Nemo, interpretato dallo stesso Amendola.