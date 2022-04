Su Italia 1 appuntamento con Battiti Live presenta “MSC Crociere – Il viaggio della musica”

Lunedì 25 aprile, su Italia 1 ultimo appuntamento con BATTITI LIVE presenta “MSC CROCIERE – IL VIAGGIO DELLA MUSICA”. Alla guida della kermesse musicale Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis. Sul palco alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale.



Protagonista la grande musica di Italia 1 che, insieme a “Battiti Live” e a R101, Radio 105 e Radio Norba, firma questo nuovo format itinerante in partnership con MSC Crociere.

Tra gli artisti che si esibiscono nella quarta puntata, troviamo Elodie, Achille Lauro, Sangiovannni, Ofenbach, Annalisa, Matteo Romano, Giusy Ferreri, Aka7even, Sophie and the Giants, Alice Merton, Fred De Palma, Justin Quiles, Mr Rain, Deddy, Sottotono, Berna, Nika Paris & Room9, Follya, Darin, Riki e Tecla.

Il viaggio della musica tocca 4 porti del Mar Mediterraneo: Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia.



La regia è affidata a Luigi Antonini.



Hashtag ufficiale #viaggiodellamusica