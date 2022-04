Concerto Primo Maggio, chi ci sarà: conduttori, cantanti e ospiti

Promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, il Concertone torna in Piazza San Giovanni in Laterano. Sarà una giornata di aggregazione e consapevolezza declinata come un racconto collettivo. Unici ospiti internazionali saranno i GO-A, la band che ha rappresentato l’Ucraina lo scorso anno all’Eurovision Song Contest

Il Concertone si riprende la sua piazza, quella di San Giovanni in Laterano a Roma. Dopo il biennio difficile del Covid, durante il quale comunque non si è arreso ma ha scelto altre forme per far sentire la sua voce, in questo 2022 si torna nella cornice storica. Al lavoro per la pace è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per la Festa dei lavoratori 2022. Dopo due anni di pandemia particolarmente difficili e nell’attuale momento tragico di guerra in Ucraina, il Concerto del Primo Maggio 2022 assume un significato simbolico e profondo: confrontarsi sul presente per affrontare il futuro con responsabilità, visione e speranza. Il Concertone 2022 in piazza San Giovanni si svilupperà come una sorta di racconto collettivo, una narrazione attraversata da tanta musica, ma anche da parole ed emozioni condivise. Una giornata di aggregazione e consapevolezza che possa sollecitare il confronto sui temi che riguardano la nostra vita sociale: lavoro, sicurezza, diritti, sanità, condizione femminile, giovani, tolleranza e accoglienza.

Il Concerto del Primo Maggio 2022 sarà presentato, per il quinto anno consecutivo, da Ambra Angiolini. Rai Radio2, voce ufficiale del Concerto del primo maggio, racconta in diretta (anche Visual) tutto quello che accade sul palco e nel backstage di piazza San Giovanni. A commentare la prima parte del Concertone dalla postazione di Radio2 in piazza, Diletta Parlangeli ed Elena Di Cioccio e a partire dalle 20, Gino Castaldo e Melissa Greta Marchetto. Tanti gli amici della radio e i protagonisti della manifestazione che raggiungeranno i talent di Radio2 in diretta. La cronaca di una giornata di grande musica da ascoltare su Radio2, da guardare sul canale tv di Radio2 su RaiPlay. Curiosità, interviste ed extra sui social della rete. A livello musicale, per il suo ritorno in piazza, il Concertone intende nuovamente porsi come palco di avanguardia che restituisca una fotografia attendibile della musica italiana di oggi e di domani ospitando, rigorosamente dal vivo, il meglio della musica che gira intorno: alcune delle nuove e più rilevanti realtà della scena nazionale attuale affiancate a nomi storici e icone della musica italiana. Grazie alla collaborazione con SIAE, unici simbolici ospiti internazionali dell’edizione 2022 del Concerto saranno i GO-A, la band che ha rappresentato l’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2021. Per la prima volta al Concertone, ci saranno gli artisti di NOTRE DAME DE PARIS, l’opera popolare moderna più famosa al mondo, con una performance speciale che celebra vent’anni di straordinari successi.



Porteranno sul palco del Concertone i loro contribuiti il divulgatore scientifico BARBASCURA X, la giornalista FRANCESCA BARRA e l’attore CLAUDIO SANTAMARIA, la giornalista GIOVANNA BOTTERI, l’attore e regista MARCO PAOLINI, il giornalista RICCARDO IACONA, lo scrittore STEFANO MASSINI e il comico e conduttore televisivo VALERIO LUNDINI.



Inoltre nel pomeriggio, sul grande palco di Piazza San Giovanni, si esibiranno anche i 3 vincitori di 1MNEXT 2022, il contest del Concerto del Primo Maggio che ogni anno, tra gli oltre mille iscritti, premia le migliori 3 proposte emergenti. I 3 vincitori saranno selezionati durante la finale live che si terrà domani, 23 aprile 2022, a Roma a porte chiuse. Questi i 10 finalisti di 1MNEXT 2022: CRISTIANA VERARDO (Lecce), FRAN E I PENSIERI MOLESTI (Torino), GIORGIENESS (Torino), GRETA PORTACCI (Lecce), JESS (Milano), MILLE (Milano), MIRA (Casapulla – CE), RUMBA DE BODAS (Bologna), SCRIMA (Roma) e VOLPE (Castelnuovo Garfagnana – LU). Il vincitore assoluto del contest sarà infine proclamato durante il Concertone. Il Concertone, come di consueto, verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2, domenica 1 maggio dalle ore 15.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00. L’intero evento sarà disponibile anche su Rai Play, sia in diretta che on demand.