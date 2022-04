Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati: è finita la loro storia d’amore

L’indiscrezione lanciata da “Chi” sulla cantante e l’artista napoletano

A poco meno di un mese da una dichiarazione social che attestava il loro amore, Anna Tatangelo e Livio Cori si sarebbero lasciati. E’ quanto riportato in esclusiva dal settimanale Chi. I due facevano coppia da quasi un anno. “Non importa chi ero o chi sarai perchè so che adesso siamo”, avevano scritto ad aprile entrambi sui rispettivi profili Instagram. Un post che nel frattempo è sparito.

“L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio”, aveva raccontato recentemente Anna Tatangelo a “Verissimo”, spendendo dolci parole per il cantante 33enne. “Dove andremo non so. Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita”.

I due da tempo non si nascondevano più. Dopo che in estate 2021 erano stati paparazzati in barca in atteggiamenti inequivocabili a fine agosto avevano deciso finalmente di uscire allo scoperto con un video social in cui davano sfoggio di tutta la loro complicità. A dicembre avevano condiviso anche immagini di un viaggio a Parigi, come prova di famiglia, concedendosi qualche giorno di divertimento a Disneyland insieme al figlio dei lei, Andrea, avuto dalla storia precedente con Gigi D’Alessio.