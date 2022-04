Alan Sorrenti torna dopo vent’anni, “Giovani per sempre” è il nuovo brano

Il cantante lo presenterà live a Milano il 28 maggio al MI AMI, in un’anteprima assoluta

Dopo vent’anni di assenza dalle scene e a quarantacinque precisi dalla pubblicazione di “Figli delle stelle“, Alan Sorrenti torna con il singolo “Giovani per sempre” che anticipa l’album previsto per l’autunno. Non solo. Il 28 maggio lo presenterà live al MI AMI, in un’anteprima assoluta. L’artista, sempre contemporaneo, è entrato direttamente nella new music friday di Spotify.

Il nuovo singolo è prodotto da Stefano Ceri, fa riferimento al Sorrenti dei grandi successi e ha la forza non comune anche ai grandi, di tenere fermo il punto di sé, la propria aura, il proprio stile.

Il video di “Giovani per sempre” è diretto e animato da Marcello Mosca, con l’art direction di Roberto Ortu e la partecipazione di Emiliano Mait Mattia come aiuto animatore. Nato disegnando su fogli fotogramma per fotogramma, che solo in un secondo momento hanno subito un processo di digitalizzazione.

Nel video raccontiamo le tre versioni dei suoi tre periodi musicali – spiega Mosca – quando faceva prog e portava i capelli lunghi e la barba, il suo periodo LA con i baffi, i pantaloni a zampa e il completo bianco e il sé contemporaneo, con occhiali da sole arancioni e il mullet. Soprattutto sui capelli abbiamo lavorato parecchio: mi ha bocciato diverse versioni prima di darmi il via libera per animare, voleva che li “scompigliassi” sempre di più”.



Ortu ha fornito lo spunto per la creazione di “Lana”, la mascotte che accompagna Alan nel suo viaggio acquatico e cosmico.