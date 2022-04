A spasso con te con Serena Dandini su Rai 3

Con Fiamma Satta in giro tra le meraviglie del quartiere Coppedè, a Roma

Serena Dandini accompagna Fiamma Satta nella puntata di “A spasso con te”, in onda martedì 26 aprile alle 17 all’interno di “Geo”, il programma pomeridiano di Rai 3 condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.



La scrittrice, autrice e conduttrice spinge la sedia a rotelle della giornalista Fiamma Satta in una passeggiata romana alla scoperta dei luoghi della sua adolescenza tra Piazza Caprera, il liceo Giulio Cesare, esempio di architettura razionalista, e il Bar Tortuga celebrati anche dal suo compagno di scuola Antonello Venditti, Piazza Mincio del quartiere Coppedè, con la fontana dove nel 1965 pare i Beatles avessero fatto il bagno, e il mitico Piper. Un itinerario arricchito di ricordi professionali e familiari, tra cui quello della nonna Leonarda Vaccari, fondatrice nel 1936 di un istituto per ragazzi disabili, e di passione per il green a cui Dandini ha dedicato libri e articoli. La passeggiata si conclude a Villa Torlonia nell’incanto della Serra Moresca, restituita al pubblico lo scorso dicembre dopo un lungo restauro. Le riprese sono state realizzate in ottemperanza alle norme Covid al momento della registrazione. La regia è di Olivella Foresta.