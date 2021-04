Meghan Markle ha telefonato alla Regina dopo la morte di Filippo

La Duchessa di Sussex ha voluto colmare la sua assenza ai funerali e manifestare la sua vicinanza a Sua Maestà

Queen Elizabeth II and the Duchess of Sussex arrive by Royal Train at Runcorn Station to carry out engagements in Cheshire.

Mentre Harry è volato a Londra per una toccata e fuga per i funerali di suo nonno, il principe Filippo, Meghan Markle ha preferito restare in California, ufficialmente per non mettere a rischio la gravidanza. Questo non significa però che abbia fatto mancare il suo supporto alla Regina Elisabetta: pare anzi che poco prima delle esequie abbia telefonato a Sua Maestà e che l’abbia fatta parlare anche con il piccolo Archie.

Quando è diventato ufficiale che Meghan non sarebbe stata presente al corteo funebre in onore di Filippo, in molti hanno creduto che la scusa della gravidanza fosse solo di facciata. La vera ragione della sua assenza, secondo molti, andava cercata nelle accuse shock che la Markle aveva rivolto durante l’ormai celebre intervista a Oprah Winfrey. “La Regina non ne vuole sapere di lei“, hanno detto molti. “Meghan non ha il coraggio di farsi vedere“, hanno pensato altri. Niente di più falso: una fonte vicina alla famiglia reale ha rivelato alla rivista People che la Duchessa di Sussex ha telefonato alla Sovrana per colmare la propria assenza, manifestandole il proprio dolore per la perdita e facendola parlare anche con il piccolo di casa.

Tra le due i rapporti sembrano essere distesi. D’altronde Meghan, aprendo il fuoco contro la royal family, è stata clemente con la matriarca risparmiandola dalle accuse più pesanti. Anche Harry, nonostante non si sia trattenuto a Londra per il suo 95esimo compleanno, è molto legato alla nonna. A febbraio aveva raccontato al Late Show che lui e la sua famiglia si tengono costantemente il contatto con Elisabetta grazie alle videocall su Zoom.

tgcom24.mediaset.it