La cantante Giovanna D’Angi “senza paracadute” con Luca Madonia

Non arrendersi mai. E’ questa la sollecitazione che arriva chiara e forte dal nuovo singolo della cantante e performer siciliana Giovanna D’Angi, ‘Senza paracadute’, cantato in coppia con Luca Madonia, cantautore con un percorso artistico decennale: dal nuovo rock dei Denovo (insieme al collega Mario Venuti) fino alle ultime produzioni che lo hanno visto collaborare con altri artisti quali Morgan, Patty Pravo, Carmen Consoli, Gianni Morandi, Franco Battiato solo per citarne alcuni.

Il brano è incluso in un progetto di otto canzoni prodotto dalla Rvm Produzioni di Raffaele Andrea Viscuso, autore e produttore che ha collaborato alla realizzazione di diversi album in cui compaiono celebri firme tra cui quella di Mogol. ‘Senza paracadute’ è “un inno alla vita – dice Giovanna D’Angi – Quando Raffaele Viscuso, il mio autore e producer, mi ha fatto ascoltare il brano, la prima cosa che Luca mi ha colpito è stato il suo riferimento allo scrittore tedesco Goethe, non tanto per la frase in sé, ma soprattutto perché ancora ai giorni nostri dopo quasi 200 anni, un concetto del genere continua ad essere attuale, un punto di riferimento! Non a caso Goethe è sempre stato considerato lo Shakespeare tedesco”. Il brano, accompagnato dal videoclip, vede la partecipazione dell’attore Bruno Torrisi (protagonista della serie Squadra antimafia – Palermo oggi e nel successivo spin-off Rosy Abate – La serie).

Giovanna D’Angi nel 2005 ha vinto Area Sanremo e ha partecipato al 55° Festival di Sanremo. Poi è stata scelta come protagonista del musical HairSpray insieme a Stefano Masciarelli. E così ha preso il via la sua carriera come performer nei principali musical insieme a grandi artisti come Bianca Atzei, Iva Zanicchi, Sergio Muniz, Roberta Lanfranchi e Gabriele Cirilli. Nel gennaio del 2017 è uscito il singolo e il videoclip ‘Semplicemente innamorata’, dove Giovanna D’Angi è stata affiancata dall’attore Paolo Ruffini. Nel 2018 è tornata all’Ariston come ospite, invitata da Michelle Hunziker, per cantare contro la violenza sulle donne. Quest’anno, infine, Giovanna D’Angi ha preso parte al programma ‘Danza con me’ di Roberto Bolle.

Adnkronos