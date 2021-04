James Cameron rivela, Avatar 2 avrà molta più acqua

Regista ha detto che molte scene del film si svolgono in oceano

Come sarà il prossimo ‘Avatar‘? Sicuramente ci sarà molta più acqua. Lo ha rivelato lo stesso James Cameron, regista del film del 2009 con il record di aver fatto più incassi nella storia del cinema.

Durante un intervento al ‘The Tonight Show’ con Jimmy Fallon, da una sala di montaggio a Wellington in Nuova Zelanda, dove si svolge la produzione, Cameron ha detto che molte scene si svolgono nell’oceano, quindi ci sarà molta acqua. “Sto mettendo assieme – ha spiegato – le cose che amo, fare Avatar e andare nell’oceano“.

L’uscita di Avatar 2 è prevista per il 2022 e durante il suo intervento Cameron non ha potuto far a meno di fare un riferimento alla sale cinematografiche e al rischio che corrono in seguito al cambiamento delle abitudini del pubblico durante la pandemia. “Dobbiamo davvero concentrarci – ha commentato – sul ritorno al cinema… preghiamo che le sale ci saranno ancora dopo la pandemia e il passaggio allo streaming“.

ansa.it