Hilary Duff protagonista dello spin-off della serie cult “How I Met Your Mother”

In arrivo dieci nuove puntate con l’ex star di “Lizzie McGuire”

Sliding doors. Hilary Duff avrebbe dovuto riprendere il ruolo di Lizzie McGuire in una serie revival ma alla fine il progetto è stato accantonato. La star sarà invece la protagonista dello spin-off di un’altra serie cult, “How I Met Your Mother”. Intitolato “How I Met Your Father”, sarà incentrata sul personaggio di Sophie che nei panni di narratrice ricostruirà le vicende di come ha incontrato il padre dei suoi figli e rievocherà le vicende vissute con gli amici tra ricerca di se stessi, amori e app di appuntamenti e incontri.

Hilary Duff è pronta a interpretare la madre della sitcom e ha dato l’annuncio con un video postato sul suo profilo Instagram: “Sono stata incredibilmente fortunata nella mia carriera avendo avuto l’opportunità di interpretare dei personaggi meravigliosi e non vedo l’ora di mettermi alla prova con il ruolo di Sophie. Essendo una grande fan di How I Met Your Mother sono onorata e un po’ nervosa per il fatto che Carter e Craig si siano fidati di me nel darmi il ruolo da protagonista nel sequel della loro creazione. Isaac ed Elizabeth sono brillanti e non vedo l’ora di lavorare con loro e con il loro genio“.

La serie sarà scritta da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, co-sceneggiatori di “This is Us”, mentre Craig Thomas e Carter Bays, creatori della serie originale, torneranno in veste di produttori esecutivi. “La serie originale è iconica e ha rivoluzionato la commedia di mezz’ora, e noi siamo onorati di portare avanti la torcia per la prossima generazione, e addirittura con Hilary Duff!”, hanno dichiarato i nuovi sceneggiatori.

“How I Met Your Mother” ha avuto nove stagioni ed è andata in onda per dal 2005 al 2014. Ha vinto 5 Emmy e altrettanti Critics’ Television Award.

tgco24.mediaset.it