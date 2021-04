Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò: “Mi prendo le mie responsabilità”, ecco cosa è successo

Rosalinda rivela di essere stata querelata per alcune dichiarazioni fatte al Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip è finito diversi mesi fa, ma Rosalinda Cannavò continua a stare al centro del gossip. La giovane attrice siciliana, infatti, è tornata a parlare sui social delle denunce ricevute per alcune frasi pronunciate durante la sua partecipazione al reality show di Alfonso Signorini.

Rosalinda Cannavò querelata, la confessione dell’ex gieffina del Gf Vip

Rosalinda è stata una delle concorrenti più discusse a amate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Durante la sua esperienza nella Casa di Cinecittà, l’attrice ha trovato l’amore ma è stata anche querelata, per alcune sue forti dichiarazioni, dal suo collega Massimiliano Morra e, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Fanpage, da Alberto Tarallo.

A distanza di alcuni mesi, la Cannavò è tornata a parlarne confessando: “Mi prendo le mie responsabilità. Sì Massimiliano mi ha querelata. Sicuramente io all’interno della casa del GF Vip ho fatto una serie di scivoloni. Uno di questi è stato quello che ho detto di Massimiliano. Cosa posso dire? Mi prendo giustamente questa querela che mi ha appena fatto. Però devo dire anche che non mi pento di nulla in questa storia, non mi pento di quello che ho fatto”.

Intanto, Rosalinda prosegue la sua storia d’amore con Andrea Zenga, conosciuto proprio nella Casa del Gf Vip. I due ex concorrenti del reality show sono ormai inseparabili, felici e innamorati più che mai come dimostrano le foto e i video sui loro rispettivi profili social.

comingsoon.it