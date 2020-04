Oggi partirà, su Instagram, “La Sbornia”. Lunedì interverrà Edoardo Raspelli

Alle 15, sulla piattaforma Instagram, partirà il format “La Sbornia”, un programma dedicato alle dirette video con alcuni dei Vip più amati dal pubblico e più attivi sui Social. Ideato dalla documentarista Loredana Mendicino, con la collaborazione del producer Alessio Mangiuz, “La Sbornia” si propone di raccontare in modo spassoso e up to date l’attuale stato fisico, mentale ed emotivo dei Vip, legato all’emergenza del Covid19.

“Siamo tutti un po’ rallentati nei movimenti, in quanto costretti a casa; i nostri pensieri talvolta risultano offuscati e confusi dalle molteplici informazioni spesso contrastanti tra loro, che i mass-media ci propinano quotidianamente, insomma ci sentiamo tutti come presi da una sbornia”, afferma Loredana Mendicino. Ma la sfida del format è quella di far “ubriacare” i followers che seguiranno le dirette, non attraverso l’alcol, quanto attraverso i racconti e le riflessioni di ogni Vip che, al termine della diretta, brinderà virtualmente con i conduttori e con il pubblico, scegliendo a chi o a cosa dedicare il brindisi come buon auspicio al termine della quarantena.

La prima puntata si apre con la partecipazione dell’ex senatore Antonio Razzi; a seguire interverranno, nelle dirette live, la showgirl Sylvie Lubamba, il ballerino Ivan Cottini, l’attrice Daniela Poggi, Pamela Prati, il giornalista di Libero e scrittore Francesco Specchia, la cantante Wanda Fisher, il musicista Mirko Casadei e tanti altri a Vip sorpresa.

Lunedì 27 aprile, dalle 15, l’ospite d’onore per eccellenza sarà il giornalista e “cronista della gastronomia” Edoardo Raspelli che si racconterà allietando il pubblico con aneddoti, consigli e un brindisi davvero speciale quale esperto in materia enogastronomica.

Le dirette delle interviste saranno visibili collegandosi alla piattaforma Instagram da App o dal PC, cercando il profilo dei Vip e facendo tap sulla loro immagine contraddistinta da un anello colorato attorno alla loro icona che per l’occasione riporterà la scritta In diretta.