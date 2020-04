Beyoncé dona 6 milioni di dollari per aiutare chi combatte contro il Coronavirus

Anche Beyoncé scende in prima linea per combattere il Coronavirus: la cantante dona 6 milioni di dollari per aiutare gli operatori sanitari

In queste difficili settimane, a scendere in prima linea per aiutare a fronteggiare il Coronavirus sono stati diversi volti del mondo dello spettacolo. Dopo Fedez e Chiara Ferragni, che hanno lanciato una grande raccolta fondi, Madonna, che ha donato 100 mila mascherine, Laura Pausini, che ha donato 100 mila euro, Lady Gaga, che ha organizzato un enorme concerto virtuale per raccogliere fondi, adesso è la volta di Beyoncé. L’amata pop star, che solo qualche giorno fa ha preso parte all’evento One World: Together at Home, la maratona voluta dalla Germanotta, adesso ha voluto di fare di più. Per questo l’artista ha deciso di donare ben 6 milioni di dollari, per aiutare gli operatori sanitari che combattono contro il Coronavirus.

L’annuncio di Beyoncé, dato sui social, svela che la sua fondazione, la BeyGood, insieme al CEO di Twitter, aiuterà alcune organizzazioni americane. Questo il messaggio condiviso dalla cantante:

“BeyGOOD è entrata a far parte dell’organizzazione Start Small di Jack Dorsey per raccogliere 6 milioni di dollari a sostegno di organizzazioni che offrono servizi di benessere mentale attraverso una partnership nazionale con l’Università della California. L’iniziativa è anche una partnership con la National Alliance on Mental Illness negli Stati Uniti per promuovere azioni in città come Houston, New York, New Orleans e Detroit”

Naturalmente il bellissimo gesto di Beyoncé non è di certo passato inosservato, e in molti si stanno unendo alla causa supportata dalla cantante. Nel mentre i fan attendono di sapere quando l’artista pubblicherà il suo nuovo album di inediti, che come al solito potrebbe vedere la luce a sorpresa da un momento all’altro. Che questa quarantena serva all’ex Destiny’s Child per produrre nuova musica? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre noi facciamo tanti complimenti alla Knowles per aver donato 6 milioni di dollari per aiutare a combattere il Coronavirus.

Novella2000