«Belen, ma non ti vergogni di star nuda?». La replica della showgirl gela l’hater

In tanti seguono Belen Rodriguez sui social, da ogni parte del globo: ma come nella maggior parte dei casi, i commenti che arrivano ai suoi post non sono solo positivi. Così quando ha postato uno dei suoi ultimi video semi nuda, tra complimenti e lodi, ecco che sono arrivati gli attacchi. “Ma non ti vergogni a mostrarti così? Sei una madre!”. Con sarcasmo e intelligenza, Belen Rodriguez ha prontamente risposto: “Oh meo dio! Ma ho un figlio veramente? Ma si chiama Santiago De Martino o Di Martino?” mettendo così a tacere ogni tipo di polemica stupida.

IlMessaggero.it