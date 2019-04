Stasera andrà in onda, su Rai2, il film “Il fidanzato di mia sorella”

Stasera alle 21.20 Rai2 trasmetterà il film “Il fidanzato di mia sorella”, diretto da Tom Vaughan, con Salma Hayek, e sceneggiato da Matthew Newman, che racconta la storia di Richard Haig, un brillante professore di Cambridge con una passione sfrenata per la poesia romantica e le belle donne. Richard sta per diventare padre grazie a Kate, una giovane studentessa americana che ha frequentato il suo corso ma, ancora prima di apprendere la notizia che cambierà per sempre la sua vita, si imbatte casualmente e perde la testa per Olivia, una esuberante ed eccentrica scrittrice di romanzi, anche lei alle prese con una serie di disastri sentimentali. Presto scoprirà che Olivia, l’unica donna capace di tenergli testa e di fargli rivalutare la sua vita da don Giovanni, altro non è che la sorella della studentessa che presto diventerà la madre di suo figlio.