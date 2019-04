L’ultima scena girata da Luke Perry: «Vorrei che durasse per sempre»

Il creatore della serie tv Riverdale ha annunciato che l’episodio di questa settimana sarà l’ultimo in cui comparirà l’attore scomparso lo scorso 4 marzo. E sui social impazzano i ricordi dei fan

Per l’ultima volta nei panni di Fred Andrews. Il mondo delle serie tv saluta Luke Perry, l’attore americano scomparso tragicamente lo scorso 4 marzo a seguito di un ictus. Così come annunciato dal creatore di Riverdale, Roberto Aguirre Sacasa, l’episodio di questa settimana in Usa sarà l’ultimo con scene recitate da Luke: «Lo vedremo mentre dedica parole sagge al figlio Archie, poi ci sarà un bellissimo momento tra loro due», twitta lo scrittore. «Vorrei che queste scene durassero per sempre».

Tantissimi i commenti dei fan, che hanno ricordato le scene più belle di Luke nel celebre teen drama firmato The CW, basato sui personaggi degli Archie Comics. Un ruolo che manteneva sotto i riflettori Perry, noto ai più per aver vestito i panni di Dylan in Beverly Hills 90210: proprio nell’imminente reboot della serie cult, il compianto attore sarà ricordato dai colleghi. Inoltre, Perry sarà a breve anche sul grande schermo col nuovo film di Quentin Tarantino, «C’era una volta a…Hollywood».

Ambientato nella Los Angeles del 1969, la pellicola segue le vicende di un attore televisivo e della sua controfigura, con Perry nei panni invece di Scott Lancer, protagonista di una celebre serie tv di quell’epoca. In Italia arriverà nelle sale a settembre, poco prima – probabilmente – della 19esima puntata della terza stagione di Riverdale, Fear The Reaper, l’ultima appunto in cui recita Perry. Tra l’altro non è ancora chiaro come Aguirre-Sacasa affronterà la prematura scomparsa dell’attore.

Certo è che i fan adesso vogliono solo godersi le ultime scene del loro beniamino. E vorrebbero che non finissero mai.

Nicola Bambini, Vanity Fair