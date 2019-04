Cranberries, disco e mostra a Roma

Il 26 aprile esce In the End, in memoria di Dolores

Il 26 aprile esce “In The End” (BMG), ottavo e ultimo album dei Cranberries. “In The End” vede ancora Stephen Street nella veste di produttore delle undici tracce e rappresenta una celebrazione e una testimonianza della vita e del lavoro creativo di Dolores O’Riordan (scomparsa il 15 gennaio 2018), insieme ai suoi compagni Noel Hogan, Mike Hogan e Fergal Lawler. In occasione dell’uscita del disco, Cranberries Italia, la community ufficiale dei fan italiani dei Cranberries attiva dal 2001, ha organizzato una mostra intitolata “memories will never end…” un’esposizione di memorabilia e rarità attraverso le quali sarà possibile ripercorrere le tappe della carriera della band. La mostra sarà aperta dal 26 aprile al 3 maggio a Roma presso la Discoteca Laziale.

Ansa