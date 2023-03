Sciame, Billie Eilish racconta la sua prima prova attoriale nella serie TV

La cantautrice debutta come attrice in Sciame, la serie thriller di Prime Video. Nello show interpreta la leader di una setta che ipnotizza i suoi accoliti per liberare i loro impulsi e comportamenti più oscuri. “Onorata di aver partecipato a questa cosa grandiosa con tutte queste persone speciali”, ha detto la star

Billie Eilish debutta come attrice in Sciame, la serie thriller di Prime Video. Nello show interpreta la leader di una setta che ipnotizza i suoi accoliti per liberare i loro impulsi e comportamenti più oscuri. “Onorata di aver partecipato a questa cosa grandiosa con tutte queste persone speciali”, ha detto la cantautrice, entusiasta del progetto a cui ha preso parte.

In queste ore la pop star ha condiviso la sua gioia per il debutto sul set. Ha postato sui social network alcune foto del dietro le quinte, inclusa un’immagine di lei ricoperta di sangue.

“Dominique Fishback sei il mio idolo” ha dichiarato Eilish in riferimento alla protagonista, l’attrice che interpreta il personaggio di Dre. “Vederla fare alcune cose è stata la più grande esperienza della mia vita. Questa ragazza è f*****amente incredibile. Ti adorerò per sempre”, ha aggiunto.

EILISH: “ONORATA DI AVER PARTECIPATO A QUESTA COSA GRANDIOSA”

“Mi sento onorata all’idea di essere stata partecipe di questa cosa grandiosa con tutte queste persone speciali”, ha dichiarato Billie Eilish. “Donald Glover, se non ci fossi stato tu oggi non sarei questo tipo di artista. Ibra Ake e Janine Nabers spaccate di brutto. A volte faccio fatica a credere a ciò che mi è successo. Guardate Sciame!!!”.

Dato il suo stile musicale che mescola dark pop e alternative rock con un pizzico di goth e sonorità sperimentali, non dovrebbe sorprendere che la cantante di Happier Than Ever abbia ottenuto una parte in questa enigmatica serie thriller, in cui c’è la figura di una pop star dichiaratamente ispirata a Beyoncé.

In un altro post la plurivincitrice del Grammy Award ha condiviso due foto del suo personaggio, che si chiama Eva. La vediamo ferita e sanguinante.

UNA SERIE CHE RACCONTA DI UNA FAN OSSESSIVA

Co-creata da Janine Nabers e Donald Glover, Sciame è una serie di genere dark comedy di otto episodi che segue una fan ossessiva, Dre (Fishback), che è disposta a percorrere la strada più oscura per la sua amata pop star immaginaria (immaginaria non nel senso che è nella sua testa ma perché non si tratta di una star reale). La pop star di Sciame condivide lo stesso stile musicale con Beyoncé, figura a cui i creatori della serie hanno detto di essersi apertamente ispirati. La serie racconta l’ossessione di un membro della fanbase “The Swarm” (che in inglese significa “Lo Sciame” e che si basa sulla fanbase “Bey-hive” di Beyoncé). Lo show offre uno sguardo diverso al concetto di fandom e fornisce anche una visione più interessante di come il fanatismo può travalicare legalità, buonsenso e vivere civile, diventando qualcosa di terrificante.

EILISH, UN MITO VIVENTE

Billie Eilish è diventata famosa da giovanissima e ha vinto numerosi riconoscimenti in varie importanti cerimonie di premi musicali, tra cui un Grammy per le sue canzoni Bad Guy, Everything I Wanted e No Time To Die, oltre a un Grammy Award per l’Album of the Year per il suo disco di debutto in studio del 2019, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

La sua apparizione in Sciame è stata accolta con feedback positivi, soprattutto perché la sua interpretazione del “cattivo” si adatta perfettamente all’estetica oscura che la cantante ha scelto di abbracciare. “Con il suo debutto come attrice che non ha ricevuto altro che elogi dagli spettatori, possiamo aspettarci di più da lei (si spera) in progetti più grandi in futuro, forse in un altro progetto horror-thriller”, si legge in un recente articolo pubblicato sul magazine americano Collider.

Tornando a Sciame, lo show non vanta solo un grande nome come quello di Billie Eilish: è caratterizzato da un cast stellatissimo, tra cui la cantante Chloe Bailey, Damson Idris e Rickey Thompson. Presenta anche una varietà di cameo di celebrità, come quelli di Paris Jackson e Rory Culkin, con il cantante di Ocean Eyes che appare nel quarto episodio.