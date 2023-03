H&M ha annunciato la collaborazione con Mugler

La collezione per il colosso svedese è stata anticipata da una campagna esplosiva, foto e video, realizzata con la collaborazione dell’attuale direttore creativo della casa di moda francese, Casey Cadwallader. Il lancio è fissato per l’11 maggio

Mugler, l’azienda francese fondata negli anni Settanta da Thierry Mugler e guidata dallo stilista statunitense Casey Cadwallader è sulla cresta dell’onda, lo prova la scelta da parte di H&M per una collaborazione che si annuncia come una delle più desiderabili dell’intero anno: Mugler H&M è ben più di una capsule di quelle realizzate ad hoc da grossi brand per il colosso della moda svedese, è bensì l’occasione per avere nell’armadio un pezzo che racchiude l’essenza della moda d’oggi, sexy ed inclusiva.

MUGLER OGGI: LA VISIONE DI CASEY CADWALLADER

Mugler è uno dei marchi del momento, con un posto di primo piano nel vasto panorama della moda mondiale, ricercatissimo dalle stelle più brillanti del firmamento dello showbiz, da Madonna a Dua Lipa.

Disegnato dal 2018 da Casey Cadwallader, che condivide origini (la città di Strasburgo) e intenti con il mitico Manfred Thierry fin da quando quest’ultimo era ancora presente in atelier, Mugler ha conquistato molte posizioni nella classifica dei brand più cool ricordando agli appassionati di moda, soprattutto quelli con la memoria corta, quanto valore abbia ancora oggi la visione dirompente e anticonformista di un marchio che ha fatto grande la moda francese tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, epoca in cui in Italia dominavano Armani e Versace.

Con fashion show che sono dei veri e propri eventi spettacolari e collezioni che si rifanno intelligentemente allo smisurato archivio del marchio, Cadwallader ha riportato Mugler al centro dell’attenzione.

Dall’11 maggio capi e accessori firmati Mugler ed H&M arriveranno anche in store selezionati H&M con una linea diretta agli acquisti che passa per l’e-commerce ufficiale del marchio. La raccomandazione è sempre la stessa: essere rapidi e battere gli altri acquirenti sul tempo. Come per le altre collezioni ad edizione limitata protagoniste di vendite lampo, vedi quelle realizzate da H&M con Balmain o Versace, anche questo drop andrà subito sold-out, complice la qualità estetica di pezzi che tutti oggi vorrebbero indossare.

LA COLLEZIONE MUGLER H&M DALL’11 MAGGIO

Nella collezione Mugler H&M, visibile negli spot della campagna diffusi sul sito e suoi social ufficiali dei due brand, spiccano minidress dalle forme aderenti con attraenti dettagli bustier, body in lycra con inserti design di velo molto simili a quelli che sono usciti ripetutamente in passerella, capi in denim, pantaloni e giacche patchwork mix di azzurro e nero (forse il colore simbolo della casa di moda francese), blazer sofisticati, leggings strettissimi, accessori con il nuovo logo M, stivali, guanti lunghi, felpe con la zip e il corsetto, indossati da modelle e modelli indifferentemente, secondo una logica seguita anche nelle sfilate di presentazione del marchio.

Mugler non è solo gradevole e seducente, è soprattutto un progetto inclusivo, pensato per essere indossato da tutti; non è un caso che la musa (o angelo, nel gergo di Mugler) della nuova campagna sia Hunter Schafer, attrice e modella trans che il pubblico internazionale ha imparato a conoscere col ruolo di Jules in Euphoria, serie cult di Sam Lavinson.

In attesa del lancio, c’è tempo per farsi coinvolgere dalla musica e dall’energia dei video della campagna H&M per la quale Mugler ha convocato volti amici tra cui la top model Mariacarla Boscono, le artiste Amaarae, Shygirl, Eartheater e Arca, e la sempre magnifica Jerry Hall.