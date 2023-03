Aurora Ramazzotti, dopo la gravidanza arrivano le nozze con Goffredo Cerza?

Michelle Hunziker pubblica sui social un video della figlia che porta all’anulare sinistro quello che l’aria di essere un anello di fidanzamento

Aurora Ramazzotti presto mamma…e anche sposa? Sembra proprio che la proposta di nozze da parte di Goffredo Cerza si arrivata e che lei abbia accettato. A provarlo è l’anello prezioso che sfoggia all’anulare sinistro in un video social postato da Michelle Hunziker. Una volta nato il suo primo figlio, ci sarà un altro motivo di festa in famiglia.

Michelle Hunziker inquadra con orgoglio il pancione di Aurora Ramazzotti prossima al parto ma, mentre lei è in estasi davanti alle forme della gravidanza, ai follower non sfugge il dettaglio del brillocco al dito dell’influencer. Il matrimonio sembra essere nell’aria e a quanto pare la proposta di Goffredo Cerza sarebbe arrivata a Natale. A ben guardare infatti il gioiello aveva già fatto la sua comparsa, passando però inosservato. Da parte dei futuri genitori non c’è stata nessuna conferma ufficiale, del resto al momento sono concentrati solo sull’accoglienza da riservare alla new entry.

Gravidanza agli sgoccioli

“E’ successo anche a me, tante volte, di guardare i social e seguire sporadicamente una gravidanza e pensare: ‘ma questa quando ca… partorisce?!'” ha ironizzato Aurora Ramazzotti a proposito dei commenti dei follower sul suo parto che sembra non arrivare mai. Ora il termine e alle porte e presto il maschietto che aspetta verrà alla luce. Nella casa in cui abitano lei e Goffredo Cerza c’è già una cameretta pronta per accoglierlo.

La dolce attesa di Aurora Ramazzotti

La gravidanza di Aurora Ramazzotti è stata spoilerata dai paparazzi quando l’influencer era appena andata a comprare il test insieme a mamma Michelle Hunziker. Lei ha chiesto di rispettare il suo silenzio per i primi mesi, poi è uscita allo scoperto con un divertente video social. Il pancione in lievitazione è diventato protagonista delle foto e dei video da condividere su Instagram e i follower sono in trepidazione di conoscere finalmente il bebè. Una volta che sarà nato, Aurora e Goffredo avranno tempo per organizzare le nozze in pompa magna.