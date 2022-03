“Ultima Fermata”, le prime parole di Jonatan e Adriana dopo la puntata

La coppia, in crisi a causa della gelosia di lei, è uscita separata dalla nuova trasmissione di Maria De Filippi

A pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata di “Ultima Fermata”, una delle coppie protagoniste del programma ha rotto il silenzio. Si tratta di Jonatan Rosati e Adriana Seredova. I due avevano deciso di partecipare alla nuova trasmissione di Maria De Filippi per cercare di trovare una soluzione alla loro crisi, dovuta principalmente alla forte gelosia della ragazza. La missione è, però, fallita: Jonatan ha, infatti, lasciato Adriana.

Il primo a parlare è stato proprio il ragazzo. “Troverò modo, tempo e condizione di scrivere il mio pensiero… Oggi no! Preferisco stare off”, ha scritto sul suo profilo Instagram. Poche ore dopo è arrivata la replica della ex fidanzata che, sempre sui social, ha postato una storia in cui riprende il mare e in sottofondo ha aggiunto la canzone “Scusa” di LDA, allievo di “Amici”.

Anche nel momento del loro addio Adriana aveva più volte chiesto perdono al compagno per la sua soffocante gelosia e per avergli impedito di uscire con gli amici, di vivere una vita normale. Nel programma la ragazza aveva anche iniziato un percorso di terapia per imparare a controllare le proprie emozioni. Ma per Jonatan il loro era ormai un rapporto irrecuperabile ed è per questo che ha deciso di chiudere.