Oscar 2022: perché nessuno vuole andare all’after-party di Beyoncé e Jay-Z

L’iconico Chateau Marmont ospiterà “la festa delle feste” organizzata dalla coppia di star dove, quest’anno, gli invitati vip potrebbero latitare

Quando due star come Beyoncé e Jay-Z ti invitano al loro party super esclusivo è davvero difficile dire di no, anche quando si è una celebrità di fama mondiale. Nonostante questa doverosa premessa sembra che quest’anno l’after-party degli Oscar 2022 organizzato dalla coppia più in voga dello showbiz mondiale non sarà poi così gettonato, anzi.

E pensare che nel 2020 il Gold Party che organizzò Jay-Z nel parcheggio dello Chateau Marmont a Sunset Boulevard (famoso per ospitare le feste più pazze e selvagge di tutta Hollywood fin dagli anni ’60) fu talmente clamoroso da diventare un vero e proprio cult anche per superstar del calibro di Rihanna, Kanye West e Kim Kardashian, Travis Scott e Charlize Theron.

Una festa davvero indimenticabile, dove i telefoni furono banditi e della quale non esistono foto o post Instagram, ma solo i ricordi, ormai indelebili, impressi nelle memorie dei partecipanti.

Ma con un successo così clamoroso alle spalle come è possibile che quest’anno i vip stiano cercando in tutti i modi di non partecipare al party di Queen B e consorte? Semplice, Chateau Marmont è oggetto di un boicottaggio da parte di 250 dei suoi dipendenti, i quali hanno denunciato di essere stati vittime di discriminazioni razziali e molestie da parte dei proprietari.

La vicenda si trascina da mesi: è anche finita sotto i riflettori della cronaca scatenando non poco clamore negli USA, dove il sindacato dei lavoratori ha organizzato un picchetto di protesta proprio all’ingresso della festa del dei coniugi Carter, davanti al quale dovrebbero sfilare gli invitati al party della coppia.

Davvero una brutta notizia per il rapper e la moglie 40enne che, domenica 27 marzo presso il Dolby Theatre di Los Angeles, speravano di vivere una serata magica. Beyoncé infatti oltre a potersi portare a casa un Oscar per la Migliore Canzone originale con “Be Alive”, contenuta nella pellicola sulle sorelle Serena e Venus Williams Una famiglia vincente – King Richard, sarà probabilmente protagonista dell’apertura della cerimonia degli Academy Awards con una performance da urlo per la quale potrebbe esibirsi in un campo da tennis a Compton.

Una serata quasi perfetta quella che la cantante di “Halo” potrebbe vivere la notte degli Oscar 2022 se non fosse per la questione di Chateau Marmont, portata alla luce nei giorni scorsi da un comunicato stampa dove l’organizzazione dei lavoratori Unite Here Local 11 Union ha chiesto ufficialmente al rapper di rispettare il boicottaggio attualmente in corso, scegliendo un altro luogo per il suo attesissimo after-party.



«Le celebrità hanno la responsabilità di dare l’esempio. Jay-Z ha l’opportunità di ascoltare le storie dei dipendenti di Chateau Marmont spostando il suo evento in una location che tratti i suoi lavoratori con dignità e rispetto», ha affermato a PageSix la co-presidente dell’associazione dei lavoratori Kurt Petersen, fiduciosa che il rapper e la cantante di “Single Ladies” trovino un altro locale dove poter organizzare la loro festa vip.



cosmopolitan.com