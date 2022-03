Ornella Muti e Malena a Belve su Rai 2

Protagoniste della nuova puntata di Belve – in onda venerdì 25 marzo, alle 22.55 su Rai2 – saranno l’attrice Onella Muti e la performer a luci rosse Malena.



Quello di venerdì 25 marzo è il sesto dei dieci appuntamenti della nuova stagione di Belve, dedicati a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. Intervistate con lo stile diretto, graffiante e senza fronzoli di Francesca Fagnani che fa emergere luci ed ombre delle sue ospiti.