Bad Sisters, la nuova dark comedy di Apple Tv +

Una deliziosa miscela di commedia nera e thriller che segue le vite delle sorelle Garvey legate dalla morte prematura dei loro genitori e dalla promessa di proteggersi sempre a vicenda.

Apple TV+ ha annunciato il cast e svelato la prima immagine di “Bad Sisters”, la nuova serie composta da 10 episodi della creatrice candidata all’Emmy Award e vincitrice del BAFTA Sharon Horgan (“Catastrophe”, “Shining Vale”) e che la vede anche protagonisita e che farà il suo debutto entro la fine dell’anno.

Oltre a Sharon Horgan, nel cast ci saranno anche Anne-Marie Duff (“Suffragette”, “The Salisbury Poisonings”), Eva Birthistle (“Brooklyn”, “The Last Kingdom”), Sarah Greene (“Frank of Ireland”, “Dublin Murders”) e Eve Hewson (“Dietro i suoi occhi”, “I Luminari – Il destino nelle stelle”) nei panni delle cinque sorelle Garvey.

Completano il cast Claes Bang (“Dracula”, “The Northman”), Brian Gleeson (“Frank of Ireland”, “Peaky Blinders”), Daryl McCormack (“Good Luck to you, Leo Grande”, “Peaky Blinders” ), Assaad Bouab (“Chiami il mio agente!”, “The Pursuit of Love”) e la nuova arrivata Saise Quinn (“Monster”).

“Bad Sisters” è prodotto da Merman Productions e ABC Signature, parte dei Disney Television Studios. La serie segnerà il primo progetto della Horgan ad essere presentato in anteprima come parte del primo accordo tra Apple TV+ e la sua società di produzione, Merman.

La serie è prodotta e scritta da Sharon Horgan con Brett Baer e Dave Finkel (“New Girl”, “United States of Tara”) che hanno curato l’adattamento dalla versione belga della serie “Clan”, creata da Malin-Sarah Gozin (“Tabula Rasa”, “Professor T”).

Sharon Horgan, Faye Dorn e Clelia Mountford sono le produttrici esecutive per conto di Merman; Malin-Sarah Gozin, Bert Hamelinck e Michael Sagol (“Sound of Metal”) sono i produttori esecutivi per conto di Caviar. Oltre a Horgan, Baer e Finkel, la serie è scritta da Karen Cogan, Ailbhe Keogan, Daniel Cullen, Perrie Balthazar e Paul Howard. Dearbhla Walsh, Josephine Bornebusch e Rebecca Gatward curano la regia.

ANSA