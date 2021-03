È morto suicida Houston Tumlin, era la baby star di Ricky Bobby

Houston Tumlin è morto suicida a 28 anni sparandosi un colpo di pistola alla testa nella sua abitazione in Alabama. Lo riporta il sito americano TMZ, spiegando che la tragica morte del giovane è avvenuta intorno alle 16:30 di martedì 23 marzo. Con lui, in casa, ci sarebbe stata anche la fidanzata. A 13 anni la commedia Ricky Bobby lo aveva fatto ben sperare su una carriera ad Hollywood, mai decollata però. Pochi anni dopo infatti aveva deciso di arruolarsi nell’esercito.

A 13 anni Houston Tumlin si è fatto conoscere nel mondo del cinema per il suo ruolo nel film campione d’incassi Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno. La sua carriera ad Hollywood però non è mai più decollata, così aveva deciso di entrare a far parte dell’esercito. Houston Tumlin è morto suicida all’età di 28 anni sparandosi un colpo di



pistola alla testa nella sua abitazione di Pelham, in Alabama. Lo riporta il sito americano TMZ, spiegando che la tragica morte del giovane è avvenuta intorno alle 16:30 di martedì 23 marzo. Con lui, in casa, ci sarebbe stata anche la fidanzata.

Il successo con la commedia Ricky Bobby

Il regista di Ricky Bobby Adam McKay si è detto “sbalordito e col cuore spezzato”, per il suicidio di Tumlin, che ricorda come una “persona gioiosa e talentuosa” e dice che non dimenticherà mai le risate e i bei momenti che hanno condiviso. Nella commedia del 2006 il giovane Houston Tumlin, dall’età di 10 anni, ha interpretato diverse scene memorabili come quella della gena di fronte a Grayson Russell nel nome del Texas Ranger Bobby.

L’addio al cinema e l’ingresso nell’esercito

La commedia del 2006 di fatto è stato l’unico successo cinematografico di Houstin Tumlin, che appena pochi anni dopo, nel 2015, ha abbandonato la strada della recitazione per arruolarsi nell’esercito a Fort Campbell. Le cause del suicidio non sono ancora note e risulta difficile capire se il giovane soffrisse per la sua carriera mai decollata nel mondo del cinema. Anche se a guardare il suo profilo Instagram non si direbbe, dato che fino a pochi giorni prima pubblicava le foto ricordo di lui ragazzino sul set, riportando alla memoria quei momenti. Sui social, negli ultimi scatti, si mostrava sempre sorridente in compagnia del suo cane Allie e della sua famiglia. Il 28enne non ha lasciato nessun messaggio per spiegare il suicidio.

Giulia Turco, Cinema.fanpage.it