“Come descriveresti un orgasmo?”: la risposta virale di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti tiene sul proprio profilo Instagram una “Rubrichetta” (come lei stessa la chiama) in cui affronta argomenti tabù come il sesso, rispondendo alle domande dei suoi fan con simpatia e leggerezza. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, da poco entrata nel cast de “Le Iene”, ha offerto una divertente reazione audiovisiva, con tanto di mimica facciale, alla domanda cruciale: “Come descriveresti un orgasmo?”. E le sue espressioni sono diventate subito virali.

Aurora ha da sempre uno strettissimo rapporto con i tantissimi follower del suo profilo social. L’influencer risponde così a curiosità, problemi tra le lenzuola e dubbi dei fan, passando agevolmente e con spigliatezza da temi come il tradimento, alle incomprensioni tra partner fino alla difficoltà per le ragazze di raggiungere l’orgasmo.

La Ramazzotti è entrata a far parte del celebre programma di Italia 1, ideato da Davide Parenti e condotto da Nicola Savino e da Alessia Marcuzzi. Il primo servizio della figlia di Eros e Michelle, intitolato “L’Italia non è un Paese per donne”, ha affrontato un tema scottante: le poche quote rosa in Parlamento.

