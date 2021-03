Chung Ha e la versione spagnola di “Demente” con Guaynaa è il primo esperimento K-Pop latin

Dopo che i Bts e le Blackpink hanno invaso il mercato occidentale nel 2020, con canzoni interamente in inglese che hanno supportato una viralità maggiore dei brani, l’ex membro degli I.O.I Chung Ha, dopo aver pubblicato il suo primo album da solista “Querencia”, ha fatto uscire la versione interamente in spagnolo di “Demente”. Il brano, in collaborazione con il rapper Guaynaa, è il primo esperimento K-pop latin.

Dopo i paesi anglofoni, è arrivato anche il momento di influenzare e raggiungere il pubblico latin per il K-Pop. La prima artista a farsi avanti è la giovanissima Chung Ha, ex membro del gruppo I.O.I, ma che dal 2017, attraverso la sua carriera da solista sta raccogliendo un grande seguito a livello internazionale.



Dopo i singoli “Gotta go” e “Snapping”, lo scorso 15 febbraio ha esordito con il suo primo album ufficiale “Querencia“, al cui interno è possibile trovare il singolo “Demente”, con la collaborazione del rapper portoricano Guaynaa. Il brano, originariamente pensato per la doppia versione coreano/spagnolo, è poi diventato il primo brano interamente in spagnolo a essere interpretato da un’artista K-Pop. Nel frattempo negli scorsi giorni è stato pubblicato il video ufficiale della canzone, che ha superato i quattro milioni e mezzo di visualizzazioni su Youtube.

L’esordio K-Pop in spagnolo

Una voce melodiosa e un ritmo reggaeton possono essere solo alcuni dei tratti identificativi della musica latin, ma a sorprendere questa volta è l’artista che ha voluto osare in un contesto completamente diverso dal suo. Si tratta di Chung Ha, la giovane cantante K-Pop che ha sorpreso il suo pubblico con il brano “Demente”, contenuto nel suo album d’esordio “Querencia”. L’artista, in collaborazione con il rapper portoricano Guaynaa, ha pubblicato il brano interamente in spagnolo lo scorso 15 febbraio, una scelta che per molti versi potrebbe sembrare epocale, segnando il primo tentativo della musica K-Pop di penetrare nel pubblico latin, dimostratosi soprattutto nel 2020, come uno dei più vasti e più attenti alle uscite musicali orientali. Il brano, inizialmente pensato con una doppia versione coreano/spagnolo, è poi stato definitivamente utilizzato solo con la lingua di derivazione latina, diventando un caso discografico più profondo di quello che sembra. Il ritmo reggaeton e la produzione mid-tempo facilitano la recitazione e il canto della ragazza, con il brano che cambia ritmo attraverso il cambio di passo ottenuto grazie a Guaynaa, in grado di dare più velocità e dinamicità alla canzone. Il singolo racconta il sentimento folle della cantante, come suggerisce anche il titolo della canzone, innamorata perdutamente di un ragazzo, che purtroppo per lei, non ritornerà.

Vincenzo Nasto, Music.fanpage.it