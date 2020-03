Il Segreto anticipazioni spagnole, Raimundo guarisce? Parla il medico

Raimundo Ulloa esce dal coma? Interviene un medico esperto, anticipazioni de Il Segreto dalla Spagna

Raimundo Ulloa si troverà in un tragico stato comatoso. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che giungerà a Puente Viejo persino Emilia Ulloa, intenzionata a trovare quel medico in grado di accendere le sue speranze e quelle di Francisca Montenegro, in colpa per quello che è successo al marito. Vi ricordiamo che è stata Eulalia ad aver ridotto in quel modo Raimundo: la malevola donna voleva vendicarsi per tutti i torti subiti da parte di Francisca. Ed è riuscita a ferirla, andando oltre ogni sua più rosea previsione.

Francisca e Raimundo diranno addio a Puente Viejo… ma non usciranno definitivamente di scena! Stando agli ultimi spoiler de Il Segreto, si trasferiranno in un paesino nelle prossimità di Puente Viejo: la Montenegro spererà che, immerso nella serenità, Raimundo possa ricordare i bei momenti passati insieme. Niente, Francisca non riuscirà a salvare suo marito; lei ed Emilia decideranno allora di rivolgersi a un medico esperto, uno dei migliori in circolazione.

Come si pronuncerà il medico sulle condizioni di salute di Raimundo Ulloa? Lui si trova in una sorta di stato di catalessi irreversibile. Notizia, questa, che farà sprofondare nello sconforto Emilia e Francisca… Come se non bastasse, a Puente Viejo giungeranno degli uomini incappucciati che vogliono fare giustizia. Per cosa? Staranno forse cercando Raimundo e Francisca? La coppia, per il momento, continua a essere presente nel cast de Il Segreto… ma fino a quando?























Gossipetv.com