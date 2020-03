Cristina Parodi e Giorgio Gori riportano le figlie a Bergamo in piena emergenza Coronavirus: ‘Più sicure qui, nel centro dell’epidemia, che non in Inghilterra’

Giorgio Gori e Cristina Parodi in piena emergenza Coronavirus riportano le figlie a Bergamo. Benedetta e Angelica Gori, 24 anni e 19 anni, studiano entrambe rispettivamente a Canterbury e a Tauton. Il padre, preoccupato per la situazione contagi in Gran Bretagna e le misure messe in atto da Boris Johnson, ha preferito tornassero in Italia, circondate dall’affetto della famiglia, nonostante la città di cui è sindaco sia una delle più colpite dai contagi da Covid-19.

La scelta di Giorgio Gori e Cristina Parodi solleva polemiche in Gran Bretagna. Il Daily Mail scrive: “Il sindaco del comune più colpito d’Italia riporta a casa le sue due figlie dall’Inghilterra perché ‘l’Inghilterra non sta prendendo il Coronavirus abbastanza sul serio”. E ancora: “Criticando il piano d’intervento contro il Coronavirus messo in atto da Boris Johnson, Gori ha affermato che la Gran Bretagna avrebbe perso l’opportunità di evitare il peggio della crisi. Con 335 morti per Coronavirus, il Regno Unito si trova nella stessa posizione dell’Italia due settimane fa, quando ha messo in atto un blocco a livello nazionale e bandito le persone dalle strade senza un valido motivo”.

A Sky News però Giorgio Gori spiega la scelta di riportare le sue ragazze in Italia: “Per quello che stava pensando di fare il governo britannico per fronteggiare l’emergenza legata al Covid-19, ho pensato che sarebbero state più al sicuro qui, nel centro dell’epidemia, che non in Inghilterra”. E aggiunge: “Non capisco perché il governo britannico non abbia deciso in tempo di proteggere i suoi cittadini”.

