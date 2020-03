Claudia Galanti: lontana dal nuovo fidanzato per colpa del Coronavirus

Claudia Galanti ha un nuovo fidanzato: ultimi gossip sulla soubrette

Nuovo amore nella vita di Claudia Galanti. A rivelarlo è il sempre informato Chi, nel numero in edicola da mercoledì 25 marzo. Da qualche mese la soubrette paraguaiana è legata ad un imprenditore campano. L’emergenza Coronavirus, che ha colpito prima l’Italia e poi tutto il mondo, ha però diviso momentaneamente la coppia. Un po’ come sta accadendo a tanti innamorati, Vip e non. A quanto pare Claudia si apprestava a tornare in Italia per trascorrere qualche giorno romantico col nuovo fidanzato quando tutti i voli da e per il Belpaese sono stati cancellati. La Galanti è così rimasta bloccata a Parigi, dove vive da anni con i figli Tal Harlow e Liam Elijah.

“Proprio mentre Claudia Galanti si apprestava a tornare in Italia per un periodo romantico con il suo nuovo fidanzato, un imprenditore campano che le regala enormi quantità di mozzarelle di bufala e tante attenzioni, il governo ha stoppato i viaggi. E il cuore della showgirl ha rinviato il suo nuovo appuntamento d’amore”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Al momento non ci è dato sapere il nome del fortunato: la 38enne non è ancora uscita allo scoperto sui social network con la nuova fiamma.

Dopo la morte della figlia Indila Claudia Galanti ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla cucina. Oggi la sud americana è una chef in carriera.























