Musica: Siviglia ospiterà gli Mtv Emas 2019

Il 3 novembre dal Fibes, Centro Fiere e Congressi

Sarà Siviglia ad ospitare la 26/a edizione degli Mtv Emas, il prossimo 3 novembre. L’MTV Music Awards Show sarà trasmesso in diretta dal FIBES, Centro Fiere e Congressi della città spagnola e sarà trasmesso live su tutti i canali di MTV in circa 180 Paesi.”Siamo molto eccitati all’idea di arrivare a Siviglia per gli MTV EMAs 2019. È una città molto viva con una incredibile cultura musicale che sarà lo sfondo perfetto per un’altra epica notte di musica”, ha affermato Bruce Gillmer, EVP, Viacom’s Global Head of Music e Co-Brand Lead di MTV International.Raffaele Annecchino, presidente e Managing Director di Viacom International Media Networks per l’Europa Occidentale, del Sud, Medio Oriente e Africa, ha aggiunto: “Siamo davvero contenti di ospitare gli MTV EMAs in Spagna per la 4/a volta e di lavorare con Siviglia. È stata la prima città creativa della musica a essere riconosciuta dall’Unesco. La città è nota come centro di creatività e attività musicali: luogo culturale perfetto per ospitare gli EMA”.

Ansa