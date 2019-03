Marisa Laurito: “Io e Arbore insieme, mai: solo amici”

“Io e Renzo Arbore insieme? Mai, sempre e solo amici”. Marisa Laurito ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me fa chiarezza su delle voci che girarono in passato. L’attrice nega categoricamente che tra lei e Renzo Arbore ci sia mai stato qualcosa di più di ciò che si è visto in tv: “Solo 40 anni di amicizia”.

Marisa Laurito ricorda poi la sua famiglia: “Mia mamma è stata una donna straordinaria, mi ha insegnato il sorriso e l’amore: è andata via troppo presto, per me è stato un trauma, era un periodo molto brutto perché non lavoravo. Ho mollato tutto per starle accanto e mi sono trovata molto stravolta. Però io credo che le persone care non vanno mai via,”.

Marisa Laurito racconta poi come mai lei che è nata attrice teatrale, abbia ceduto alle lusinghe della televisione: “Io facevo la prima donna al Bagaglino e facevamo la tv con un po’ di puzza sotto al naso, ma Arbore era Arbore. Pingitore mi sciolse il contratto, fu un gran signore”.

Blitzquotidiano.it