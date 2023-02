Selena Gomez si prende una pausa dai social: “A 30 anni, sono troppo grande”

L’attrice, dopo aver difeso l’amica Taylor Swift nei commenti di un video che ha definito Hailey Bieber, attuale moglie dell’ex compagno Justin Bieber, una “ragazza cattiva” e “una bulla”, ha scelto ancora una volta di allontanarsi dal web

“Mi prenderò un secondo dai social media, perché questo è un po’ stupido. Ho 30 anni e sono troppo vecchia per questo. Ma vi voglio molto bene e vi rivedrò prima o poi. Mi prenderò semplicemente una pausa da tutto”. Giovedì, in una breve live su TikTok, Selena Gomez ha annunciato ai fans la scelta di abbandonare completamente i social dopo aver lasciato sotto alcuni video dei commenti che suggerirebbero che tra lei e Hailey Bieber, attuale moglie dell’ex-compagno Justin Bieber, non scorra buon sangue. Uno dei video incriminati, pubblicato su TikTok, ritrae Hailey che, facendo una smorfia da vomito, sembra denigrare Taylor Swift mentre viene nominata da un co-conduttore. Sotto il contenuto, che ha descritto Hailey come “ragazza cattiva” e “una bulla”, Gomez ha difeso Swift, da lei definita in un’intervista a Rolling Stone come la sua “unica amica nell’industria”: “Mi dispiace, la mia migliore amica è e continua ad essere una delle migliori in campo”. Inoltre, sotto un altro video nel quale un fan ha detto di sentirsi “davvero male per Selena Gomez” dopo il matrimonio tra Hailey e Bieber, avvenuto a distanza di pochi mesi dalla rottura con l’ex-compagna, l’attrice ha scritto: “Questo mi ha fatto piangere. Grazie!”, mentre sotto un altro TikTok sui “figli di”, riferito a Hailey e Kylie Jenner, ha commentato “Ti amo!”. Mercoledì, infatti, un tiktoker ha anche insinuato che Jenner, amica stretta di Hailey, abbia criticato in una story Instagram le sopracciglia di Gomez, scrivendo “Questo è stato un incidente??” dopo la pubblicazione di un post in cui l’attrice ha condiviso l’esperienza di una laminazione “eccessiva”. Subito dopo, Jenner ha condiviso uno screenshot di FaceTime tra lei e Hailey. L’incidente diplomatico, smentito dalla stessa Jenner, è stato infine chiuso dalle parole di Gomez: “È tutto non necessario. Sono una fan di Kylie!”.

IL LATO OSCURO DEI SOCIAL

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Gomez aveva spiegato le ragioni del precedente allontanamento dai social media eccetto TikTok: “Il mondo è stato il mio liceo per molto tempo, e ho iniziato ad essere inondata da informazioni che non volevo. Ho attraversato un periodo difficile in una rottura e non volevo vedere nessuno dei [feedback] – non necessariamente sulla relazione, ma le opinioni di me contro [qualcun] altro. Ci sarebbero migliaia di commenti davvero carini, ma la mia mente va dritta a quello cattivo”. L’attrice aveva proseguito: “Le persone mi possono chiamare brutta o stupida e io mi dico, qualsiasi cosa. Ma queste persone entrano nei dettagli. Scrivono paragrafi che sono davvero specifici e cattivi. Vorrei piangere costantemente. Ho sofferto costantemente di ansia…Non posso farlo più. È una perdita del mio tempo”. La pausa odierna scaturisce da motivazioni analoghe, e nel frattempo resta indefinita la natura dell’attuale rapporto tra Gomez e Hailey. Lo scorso settembre, in una puntata del podcast Call Me Daddy, la modella aveva escluso dissapori con Gomez e aveva dichiarato di nutrire rispetto per lei, mentre lo scorso ottobre le due donne hanno posato sorridenti l’una accanto all’altra in occasione dell’Academy Museum Gala.