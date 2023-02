Paris Hilton presenta il figlio sui social, ecco come l’ha chiamato

L’influencer è diventata mamma a gennaio ma non aveva mai mostrato le foto del bebè avuto da Carter Reum né rivelato il nome

Paris Hilton mostra per la prima volta suo figlio sui social, dopo che il 25 gennaio aveva annunciato a sorpresa di essere diventata mamma. Ha posato per uno scatto con il marito Carter Reum e il bebè, e in un altro da sola con suo figlio. Con l’occasione ha svelato anche il nome scelto per il bambino, che fino a oggi era rimasto un mistero: Phoenix.

Prima di postare le foto insieme al suo primogenito, Paris Hilton ha condiviso un video in cui spiega il significato del nome e perché la scelta è caduta proprio su questo. “Abbiamo deciso di chiamarlo Phoenix, un nome che ho scelto anni fa”, ha spiegato l’influencer. Lei e Carter Reum speravano da tempo di avere un figlio: tentato la strada della fecondazione assistita, prima di ricorrere alla maternità surrogata.

Un nome a tema

La scelta non è caduta su Phoenix per caso: si chiama così la capitale dell’Arizona e Paris Hilton voleva un nome che si abbinasse con il suo. “Guardavo città, Paesi e Stati su una mappa cercando qualcosa che si accoppiasse con Paris e London” ha spiegato.

Il riferimento mitologico

“Phoenix (che in italiano significa Fenice, ndr) ha buoni riferimenti nella cultura popolare, ma la cosa più importante è che si tratta dell’uccello che si incendia e rinasce dalle proprie ceneri per tornare a volare”, ha spiegato Paris Hilton. “Vorrei che mio figlio crescesse sapendo che disastri e trionfi si avvicendano durante tutte le nostre vite e che questo dovrebbe darci grandi speranze per il futuro”.

Genitori orgogliosi

Phoenix Barron Hilton Reum è il nome completo del primogenito di Paris Hilton e Carter Reum, che hanno scelto di dare al bimbo entrami i loro cognomi. “Siamo così orgogliosi di dargli il benvenuto al mondo”, ha scritto l’influencer. Il piccolo è arrivato a poco più di un anno dalle loro nozze faraoniche, e chissà che non abbiano già in mente di fare il bis: lei aveva rivelato di desiderare tre o quattro bambini e una coppia di gemelli ed è abituata a ottenere sempre quello che desidera.