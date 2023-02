Mean Girls, Amanda Seyfried ha rivelato che Blake Lively avrebbe potuto avere il suo ruolo

Stando a quanto rilanciato da People, Amanda Seyfried ha rivelato a Vanity Fair di aver sostenuto il provino per Regina George e che Blake Lively avrebbe potuto interpretare Karen Smith

A distanza di quasi vent’anni dall’uscita del film, Amanda Seyfried ha rivelato un particolare aneddoto sul processo di casting di Mean Girls. Come riportato da People, l’attrice ha raccontato a Vanity Fair di aver sostenuto il provino per Regina George e che il ruolo di Karen Smith sarebbe stato inizialmente pensato per Blake Lively.

MEAN GIRLS, BLAKE LIVELY NEL RUOLO DI KAREN SMITH

Amanda Seyfried nel ruolo di Regina George e Blake Lively in quello di Karen Smith, queste le assegnazioni previste in un primo momento. L’attrice di Mamma Mia! ha raccontato: “Inizialmente ho fatto l’audizione per Regina, sono volata per la prima volta a Los Angeles con mia madre. È stato davvero entusiasmante”.

Amanda Seyfried ha proseguito: “Ho incontrato Lacey Chabert per la prima volta e li c’era anche Lindsay Lohan, Blake Lively stava interpretando Karen, io Regina”.

L’attrice ha continuato: “Sono tornata a casa e loro ‘Sai cosa, pensiamo che tu sia più adatta per Karen’ e io ‘Oh, ok, certo’”.

Così Amanda Seyfried ha rivelato che inizialmente il ruolo di Karen Smith avrebbe potuto essere di Blake Lively, ma la decisione della produzione di assegnarlo a lei cambiò il corso della pellicola.

Infine, il ruolo di Regina George venne assegnato a Rachel McAdams che contribuì al successo del film diretto da Mark Waters e divenuto un vero e proprio cult del cinema.