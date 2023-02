Eurovision Song Contest 2023, svelati i presentatori dello show

Graham Norton, Hannah Waddingham, Alesha Dixon e Julia Sanina condurranno l’Eurovision Song Contest 2023

Meno di tre mesi alla sessantasettesima edizione dell’Eurovisione Song Contest. L’organizzazione della competizione canora ha svelato i quattro conduttori che avranno il compito di accompagnare il pubblico nel corso delle tre serate, ovvero Graham Norton, Hannah Waddingham, Alesha Dixon e Julia Sanina.

EUROVISION SONG CONTEST 2023, CHI SONO I CONDUTTORI

Martedì 9 maggio si alzerà il sipario sull’Eurovision Song Contest. Liverpool ospiterà la competizione in cui trentasette artisti cercheranno di conquistare il gradino più alto del podio come fatto lo scorso anno dalla Kalush Orchestra con Stefania. La pagina Instagram dello show ha svelato i nomi dei quattro conduttori di questa edizione, il primo nome è quello di Graham Norton, uno dei conduttori televisivi più celebri del Regno Unito.

Sul palco anche Hannah Waddingham, vincitrice agli Emmy Awards nella categoria Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series per l’interpretazione di Rebecca Welton nella serie Ted Lasso con protagonista Jason Sudeikis.

Spazio poi alla popstar Alesha Dixon, tra le sue canzoni più famose The Boy Does Nothing e Breathe Slow, e alla cantante ucraina Julia Sanina.

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest vedrà sul palco Croazia, Irlanda, Lettonia, Malta, Norvegia, Portogallo, Serbia, Azerbaigian, Repubblica Ceca, Finlandia, Moldavia, Israele, Moldavia, Olanda, Svezia e Svizzera.

Nel secondo appuntamento, in programma giovedì 11 maggio, ascolteremo i brani di Armenia, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Grecia, Islanda, Romania, Albania, Australia, Austria, Georgia, Lituania, Polonia, San Marino e Slovenia.

La nazione vincitrice, ovvero l’Ucraina, e le Big 5, cioè l’Italia, la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Spagna, accederanno direttamente alla finale di sabato 13 maggio.